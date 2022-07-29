В Улан-Удэ музей приглашает пенсионеров на Дни открытых дверей

Филиал Кяхтинского музея проводит акцию «Старшее поколение»



В филиале Кяхтинского краеведческого музея в Улан-Удэ с 29 по 31 июля организованы Дни открытых дверей для пенсионеров и ветеранов труда. В эти дни все пенсионеры смогут бесплатно посетить действующие выставки.



- Посетители смогут окунуться в атмосферу прошлого и увидеть редкие экспонаты, в которых заключается подлинная история Троицкосавска – Кяхты («Песчаной Венеции») и Великого чайного пути. Приглашаем жителей и гостей города в филиал Кяхтинского краеведческого музея имени академика В.А. Обручева в городе Улан-Удэ, – сообщает пресс-служба музея.



Вниманию будут представлены: постоянная выставка «Кяхта: страницы истории» (0+), а также предметы из фондов «Сибирского Эрмитажа» на временной выставке под тематическим названием «Под знаком тигра» (0+). Кроме того, в филиале действует авторская выставка восемнадцатикратного призёра международных конкурсов керамики Дарьи Жарниковой «В мире изящных форм» (0+).

