Бурятия принимает участие во всероссийских трансплантационных играх

Соревнования проходят в Москве с 29 по 31 июля



Делегация из Бурятии принимает участие в первых всероссийских трансплантационных играх в Москве. Соревнования стартовали сегодня, 29 июля, в спорткомплексе РНИМУ имени Пирогова, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РБ.



На играх собрались пациенты со всей России. Одним из самых отдалённых регионов, принимающих участие, стали Бурятия. Соревноваться будут три диализных пациента, которые наблюдаются в РКБ имени Н. А. Семашко.



- Наши пациенты долго и упорно готовились к соревнованиям, у них прекрасная воля к победе. Мы очень рады за них, что есть такая возможность поехать, не быть привязанными к диализному аппарату, - поделилась Вера Бадмаева, руководитель республиканского нефрологического центра, главный внештатный нефролог министерства здравоохранения Республики Бурятия.



Соревнования будут проходить по плаванию, бадминтону, дартсу, футболу и шахматам. 31 числа участники смогут посоревноваться в баскетболе, волейболе, беге и настольном теннисе. Дополнительно для всех участников пройдут спортивные мастер-классы по йоге, зумбе и прочему.



- Во-первых, я хочу поехать, чтобы проверить себя. Мы, диализные пациенты, во многом себя ограничиваем, нам много чего нельзя. Поэтому рискну – поучаствую в соревнованиях! Вторая причина – это общение, хочется познакомиться с людьми из других городов, которые находятся на диализе, либо которые перенесли трансплантацию. Интересно, как они себя чувствуют после трансплантации. И, конечно же, своим примером хочется вдохновить других людей, пришедших на диализ, что можно жить, путешествовать, заниматься спортом. Диализ – это не приговор, нельзя уходить в депрессию и замыкаться в себе, а, напротив, поменять образ жизни, развиваться, познавать новое. Сама я ожидаю очереди на трансплантацию почки, операция будет проводиться у нас, в Бурятии, на базе РКБ имени Н.А. Семашко, – поделилась Надежда, участница трансплантационных игр.

