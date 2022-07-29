В августе пройдут обсуждения плана на сессиях с участием горожан
28 июля в Улан-Удэ прошло обсуждение концепции мастер-плана города. Об этом написал в своём телеграм-канале мэр Игорь Шутенков.
- Сегодня вместе с главой республики Алексеем Самбуевичем Цыденовым, специалистами фонда Дом.РФ, проектно-консалтинговой компании «Новая земля» обсудили концепцию мастер-плана города Улан-Удэ. Он будет разрабатываться до конца года. На основе комплексного анализа, обсуждений на сессиях с горожанами специалисты предложили своё видение перспективного развития нашего города. Миссию, образ будущего, цели, задачи и приоритеты развития, - сообщил мэр.
До этого специалисты ООО «Новая земля» провели встречи с местными учёными и экономистами, представителями предприятий и организаций, бизнеса, республиканских министерств, структурных подразделений администрации Улан-Удэ и общественниками.
- У меня вопросов по мастер-плану много. Задачи стоят сложные – решить, как будет развиваться наш Улан-Удэ, какое будущее ждёт всех нас. Вижу, что команда работает конструктивно, наши замечания и предложения учитывает, ориентируется на мнения горожан, - отметил Игорь Шутенков.
В августе в Улан-Удэ снова пройдут стратегические сессии с участием местных учёных, предпринимателей и общественников.
- Мы приглашаем всех принять активное участие в обсуждении. Нам вместе решать, каким станет Улан-Удэ уже в ближайшем будущем! – добавил мэр.
До конца года будет разработан мастер-плана города Улан-Удэ
Общество, Фото:
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