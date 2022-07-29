29 июля

28 июля

Популярное

До конца года будет разработан мастер-плана города Улан-Удэ

До конца года будет разработан мастер-плана города Улан-Удэ
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
В августе пройдут обсуждения плана на сессиях с участием горожан

28 июля в Улан-Удэ прошло обсуждение концепции мастер-плана города. Об этом написал в своём телеграм-канале мэр Игорь Шутенков.

- Сегодня вместе с главой республики Алексеем Самбуевичем Цыденовым, специалистами фонда Дом.РФ, проектно-консалтинговой компании «Новая земля» обсудили концепцию мастер-плана города Улан-Удэ. Он будет разрабатываться до конца года. На основе комплексного анализа, обсуждений на сессиях с горожанами специалисты предложили своё видение перспективного развития нашего города. Миссию, образ будущего, цели, задачи и приоритеты развития, - сообщил мэр.

До этого специалисты ООО «Новая земля» провели встречи с местными учёными и экономистами, представителями предприятий и организаций, бизнеса, республиканских министерств, структурных подразделений администрации Улан-Удэ и общественниками.

- У меня вопросов по мастер-плану много. Задачи стоят сложные – решить, как будет развиваться наш Улан-Удэ, какое будущее ждёт всех нас. Вижу, что команда работает конструктивно, наши замечания и предложения учитывает, ориентируется на мнения горожан, - отметил Игорь Шутенков.

В августе в Улан-Удэ снова пройдут стратегические сессии с участием местных учёных, предпринимателей и общественников.

- Мы приглашаем всех принять активное участие в обсуждении. Нам вместе решать, каким станет Улан-Удэ уже в ближайшем будущем! – добавил мэр.
администрацияУУ Улан-Удэ мастер-план

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19
В Бурятии зафиксирован резкий рост заболеваемости COVID-19
Общество, 29.07.2022
Медики разворачивают всё больше коек для больных коронавирусом
До конца года будет разработан мастер-плана города Улан-Удэ
До конца года будет разработан мастер-плана города Улан-Удэ
Общество, 29.07.2022
В августе пройдут обсуждения плана на сессиях с участием горожан
Бурдрам получил контейнеры для приёма использованных батареек
Бурдрам получил контейнеры для приёма использованных батареек
Общество, 29.07.2022
Контейнеры будут установлены в публичной зоне театра
В районе Бурятии пройдёт автопробег в честь Дня ВДВ
В районе Бурятии пройдёт автопробег в честь Дня ВДВ
Общество, 29.07.2022
Участники посетят памятные места и мемориалы защитников Отечества
В Улан-Удэ проведут музыкальный пленэр
В Улан-Удэ проведут музыкальный пленэр
Общество, 29.07.2022
«Берёзовый вечер» пройдёт в эту субботу
В Бурятии налаживается погода
В Бурятии налаживается погода
Общество, 29.07.2022
Воздух прогреется до +28 градусов 
Юбилей худрука Оперного отметят в Улан-Удэ концертами
Юбилей худрука Оперного отметят в Улан-Удэ концертами
Общество, 28.07.2022
Художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов приглашает на юбилейные концерты
На Ольхоне состоится шаманский тайлган «Сакральное сердце земли»
На Ольхоне состоится шаманский тайлган «Сакральное сердце земли»
Общество, 28.07.2022
Молебен 13 Северным ханам проведут 7 августа
В районе Бурятии отметят праздник 108 субурганов
В районе Бурятии отметят праздник 108 субурганов
Общество, 28.07.2022
Мероприятия пройдут в Анинском дацане
Установлен памятный знак в честь кругобайкальского путешествия
Установлен памятный знак в честь кругобайкальского путешествия
Общество, 28.07.2022
Открытие прошло в юбилей экстремального похода
Бурятский театр кукол покажет представление детям из ДНР и ЛНР
Бурятский театр кукол покажет представление детям из ДНР и ЛНР
Общество, 28.07.2022
«Ульгэр» посетит с благотворительной акцией лагерь на Байкале

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^