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Бурдрам получил контейнеры для приёма использованных батареек

Бурдрам получил контейнеры для приёма использованных батареек
Общество,  Фото:Бурдрам
Контейнеры будут установлены в публичной зоне театра

Бурятский драматический театр осенью, с началом театрального сезона, запускает экологическую акцию «Сэбэр юртэмсэ - чистая планета» (0+). Театр начнёт организованный сбор использованных элементов питания.

Как сообщили в некоммерческой организации при театре «Театральная компания Бурятии», завершился подготовительный этап акции. Изготовлены с соблюдением всех технологических требований две специальные урны для сбора батареек.

Это два больших накопителя, которые будут установлены в публичной зоне театра. Изготовлены контейнеры улан-удэнской фирмой «Артель». Основание конструкции, где будут собираться старые элементы питания, обшито для изоляции дополнительным корпусом. В корпусе использованы трёхмиллиметровые по толщине алюминиевые композитные панели, а в основание заложен металлический каркас из профильной трубы. Фон корпуса и основания выполнены жёлто-зелёной пленкой Oracal. Герметичная конструкция под замком. Таковы жёсткие санитарные требования.



Собранные в ходе акции батарейки в последующем будут утилизированы по особой технологии, для чего подписан договор с региональным оператором по обращению с твёрдыми бытовыми отходами в Бурятии.

Даже в маленьком аккумуляторе имеется содержание свинца, ртути, щелочи, никеля и других опасных металлов. Пока эти элементы находятся под защитной оболочкой, угрозы нет ни для людей, ни для окружающей среды. Отработанная батарейка, попавшая на свалку, разлагается под воздействием агрессивной среды. Все вредные вещества, находящиеся ранее под оболочкой, попадают в воду, воздух, почву.

Вредные компоненты начинают путешествовать по природе. Легко попадают в воду, заражают рыбу, которая в дальнейшем может попасть на стол. Избавиться от вредных веществ не поможет даже качественная термическая обработка.

Заниматься самостоятельной утилизацией запрещено. Подобное может пагубно сказаться на здоровье.

Жители должны утилизировать старые аккумуляторы и батарейки по следующему алгоритму:

1). Элемент помещают в пакет, бутылку из пластика, любую ёмкость с плотно закрываемой крышкой.
2). Как только тара заполнится, обычно на это уходит до 10 лет, относят в пункт приёма.
3). Поместить в специальную урну.

Руководитель минкультуры Бурятии Соёлма Дагаева высоко оценила общественный зачин театра и призвала общественность его поддержать. 
Бурятский театр драмы экология батарейки

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