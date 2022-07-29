Бурдрам получил контейнеры для приёма использованных батареек

Собранные в ходе акции батарейки в последующем будут утилизированы по особой технологии, для чего подписан договор с региональным оператором по обращению с твёрдыми бытовыми отходами в Бурятии.Даже в маленьком аккумуляторе имеется содержание свинца, ртути, щелочи, никеля и других опасных металлов. Пока эти элементы находятся под защитной оболочкой, угрозы нет ни для людей, ни для окружающей среды. Отработанная батарейка, попавшая на свалку, разлагается под воздействием агрессивной среды. Все вредные вещества, находящиеся ранее под оболочкой, попадают в воду, воздух, почву.Вредные компоненты начинают путешествовать по природе. Легко попадают в воду, заражают рыбу, которая в дальнейшем может попасть на стол. Избавиться от вредных веществ не поможет даже качественная термическая обработка.Заниматься самостоятельной утилизацией запрещено. Подобное может пагубно сказаться на здоровье.Жители должны утилизировать старые аккумуляторы и батарейки по следующему алгоритму:1). Элемент помещают в пакет, бутылку из пластика, любую ёмкость с плотно закрываемой крышкой.2). Как только тара заполнится, обычно на это уходит до 10 лет, относят в пункт приёма.3). Поместить в специальную урну.Руководитель минкультуры Бурятии Соёлма Дагаева высоко оценила общественный зачин театра и призвала общественность его поддержать.