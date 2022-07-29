В деле разбиралась прокуратура
Жители села Творогово Кабанского района Бурятии обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении закона об организации водоснабжения населения.
Установлено, что жители села не обеспечены питьевой водой надлежащего качества. В пределах села отсутствует источник воды для использования в качестве питьевой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам.
В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении на администрацию района обязанности по организации водоснабжения жителей села водой надлежащего качества посредством подвоза в объёмах, достаточных для удовлетворения бытовых нужд людей.
Кабанский районный суд требования прокурора удовлетворил.
Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Жителям села в Бурятии через суд организуют подвоз питьевой воды
Общество, Фото:
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