Жителям села в Бурятии через суд организуют подвоз питьевой воды

В деле разбиралась прокуратура



Жители села Творогово Кабанского района Бурятии обратились в прокуратуру с заявлением о нарушении закона об организации водоснабжения населения.



Установлено, что жители села не обеспечены питьевой водой надлежащего качества. В пределах села отсутствует источник воды для использования в качестве питьевой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим нормам.



В связи с этим прокурор района обратился в суд с иском о возложении на администрацию района обязанности по организации водоснабжения жителей села водой надлежащего качества посредством подвоза в объёмах, достаточных для удовлетворения бытовых нужд людей.



Кабанский районный суд требования прокурора удовлетворил.



Решение суда вступило в законную силу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

