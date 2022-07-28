В Улан-Удэ к празднику помыли самолёт-памятник

День воздушного флота отметят через три недели
В Улан-Удэ возле административного здания аэропорта «Байкал» стоит памятник – самолёт АН-2. Сегодня его помыли, об этом в своём телеграм-канале сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.
Работы выполняли в преддверии профессионального праздника.
- Готовимся ко Дню воздушного флота. Моем наш памятник, легендарный самолёт АН-2, - написал Дмитрий Гармаев.
День воздушного флота - профессиональный праздник лётчиков, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и работников авиационной инфраструктуры России, всех тех, кто связан с воздушным флотом России. Этот праздник отмечается ежегодно в третье воскресенье августа. В этому году эта дата выпала на 21 августа.
Традиционно в городе проходят праздничные гуляния. С размахом проходят мероприятия на Улан-Удэнском авиационном заводе, а также в микрорайоне Аэропорт. Прежние годы для желающие могли отметить праздник воздушными прогулками над городом на самолётах АН-2 и ЯК-40.
В прошлом году День воздушного флота отмечали только онлайн из-за коронавирусных ограничений
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