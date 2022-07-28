В Улан-Удэ к празднику помыли самолёт-памятник

В Улан-Удэ возле административного здания аэропорта «Байкал» стоит памятник – самолёт АН-2. Сегодня его помыли, об этом в своём телеграм-канале сообщил генеральный директор аэропорта Дмитрий Гармаев.Работы выполняли в преддверии профессионального праздника.- Готовимся ко Дню воздушного флота. Моем наш памятник, легендарный самолёт АН-2, - написал Дмитрий Гармаев.

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