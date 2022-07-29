Воздух прогреется до +28 градусов
По данным Бурятского гидрометцентра, 29 июля по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +23,+28, местами +16,+21.
В Улан-Удэ без осадков. Ветер западный 5-10 м/с. Температура днём +25,+27.
В Бурятии налаживается погода
Общество, Фото:
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