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Июль в Бурятии закончится дождями

Июль в Бурятии закончится дождями
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Но солнечная погода в выходные всё же ожидается

Дождливая погода сохранится в Бурятии до конца июля.

Синоптики опубликовали прогноз погоды на ближайшие три дня. По-прежнему ожидаются местами дожди и грозы. Однако всё не так мрачно, погода ещё порадует жителей республики солнечными лучами. Максимальная температура воздуха составит +29, +31 градус.

По данным Бурятского гидрометцентра, в пятницу, 29 июля, по республике облачно с прояснением, местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер западный 4-9, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +4,+9, днём +23,+28, местами +16,+21.

В субботу, 30 июля, переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер переменный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +10,+15, местами +3,+8, днём +24,+29, местами +18,+23.

В воскресенье, 31 июля, существенных изменений в прогнозе погоды не ожидается. Всё также переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, утром при прояснении туманы, днём местами кратковременные дожди, грозы. Ветер западный 3-8, в отдельных районах до 14 м/с. Температура ночью +9,+14, местами +3,+8, днём +26,+31, местами +19,+24.

Как сообща «Байкал-Daily», ранее синоптики прогнозировали жаркий август.

прогноз погоды

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