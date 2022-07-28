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Соглашение по строительству Улан-Удэнской ТЭЦ-2 подпишут в сентябре

Соглашение по строительству Улан-Удэнской ТЭЦ-2 подпишут в сентябре
Общество,  Фото:пресс-служба минтранса РБ
Стала известна дата подписания концессионного соглашения по завершению строительства ТЭЦ-2

В Москве состоялось рабочее совещание по вопросам завершения строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2. Участники встречи рассмотрели технические и экономические вопросы проекта по завершению строительства. Отдельно остановились на вопросе баланса производства и потребления электрической энергии в энергосистеме Бурятии, который с учётом экспорта электрической энергии в энергосистему Монголии является дефицитным на период с 2021 по 2026 год. Специалисты завершают работу по разработке финансовой модели данного проекта.

Напомним, в мае этого года в ходе совещания были рассмотрены вопросы оптимизации проекта строительства ТЭЦ-2. Как тогда заявил зампред правительства Бурятии Евгений Луковников, та сумма, которая была запланирована проектом в 2018 году на сегодняшний день будет оптимизирована. Эксперты рабочей группы подержали эту инициативу. Важные моменты были включены в проект строительства ТЭЦ-2.

На рабочем совещании, которое прошло накануне, участникам напомнили, что на сегодняшний день Улан-Удэ является единственным городом в Сибири, Забайкалье и на Дальнем Востоке с численностью населения более 100 тысяч человек, который не сбалансирован с точки зрения электроэнергетики. Строительство Улан-Удэнской ТЭЦ-2 не только повысит энергобезопасность региона, но и обеспечит дополнительные тепловые мощности для развития, а также улучшит экологию Улан-Удэ. В рамках этого проекта можно реализовать стратегию устойчивого развития (ESG) энергетической отрасли в регионах Дальнего Востока.

Планируется, что в сентябре 2022 года на Восточном экономическом форуме во Владивостоке будет подписано ключевое соглашение, которое станет основой для реализации проекта уже в практической плоскости.

Подводя итоги встречи, исполнительный директор по проектам государственного частного партнёрства корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Алексей Токарь отметил, что для реализации подобного крупного инфраструктурного проекта потребуется решение министерства энергетики России в части установления специального тарифа в рамках концессионного соглашения. Также он добавил, что необходимо выработать отдельные меры по энергообеспечению региона на период строительства объекта – с 2023 по 2026 годы.

- Реализация данного проекта в рамках программы «Дальневосточная концессия» поддерживается руководством Минвостокразвития России и КРДВ. Министерство и корпорация окажут всю возможную поддержку для успешной и своевременной реализации проекта, – заявил Алексей Токарь.

Как сообщает министерство транспорта Бурятии, в настоящее время ведомство готовит обращение в министерство энергетики России с просьбой рассмотреть вопрос финансирования из федерального бюджета проекта завершения строительства Улан-Удэнской ТЭЦ-2.
Улан-Удэ Бурятия электроэнергия энергетика ТЭЦ-2 строительство

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