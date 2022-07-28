На жителя Бурятии в среднем приходится 20 «квадратов» жилья

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Более половины жителей Бурятии проживают в частных домах



В среднем на одного жителя Бурятии по итогам 2021 года приходится 20 квадратных метров жилья.



- По итогам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств Бурятии, в отдельной квартире проживали 46 % семей (в городской местности – 61 %, в сельской местности – 22,5 % семей). Отдельный дом или часть дома занимали 53 % семей (в городской местности – 38 %, в сельской местности – 77 % домохозяйств), - сообщает Бурятстат.



Почти 60% семей имеют три и более комнат. Такой большой процент просторного жилья как раз и объясняется тем, что большая часть населения живут в частных домах. 27% жителей имеют жильё из двух комнат, 13% - одну.



Среди семей, имеющих детей в возрасте до 16 лет, 68 % семей проживают в трёх и более комнатах, в двух комнатах – 23 %, одну комнату занимали почти 8 % обследуемых домашних хозяйств.



Обследование Бурятстата показало, что большинство жителей Бурятии владеют собственным жильём, снимают лишь 12%, а государственное или муниципальное жильё занимают 2,5% семей.

