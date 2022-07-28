Победители представят Бурятию в скоростном подъёме на «Дальневосточной вертикали»
Соревнования по вертикальному подъёму прошли сегодня, 28 июля, в высотке на улице Борсоева в Улан-Удэ. Своё превосходство перед коллегами пытались доказать 30 сотрудников федеральной противопожарной службы Бурятии. 10 подразделений выставили на соревнования по три кандидата. Борьба за лучший временной показатель шла в индивидуальном зачёте.
В боевой одежде, с баллоном сжатого воздуха и дыхательным аппаратом спасателям предстояло преодолеть 20 этажей по лестничным маршам и спуститься обратно. Лучшее время сегодня показал Дмитрий Луценко, представляющий сборную команду службы пожаротушения и отдела пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Он справился с поставленной задачей за 3 минуты 34 секунды. Второй результат показал пожарный ПСЧ-1 Павел Иванов, уступивший лидеру всего одну секунду. Замкнул тройку лидеров Александр Спиридонов, пожарный ПСЧ-2, финишировавший на две секунды позже победителя.
Уже в сентябре, лучшие в скоростном подъёме представят республику на «Дальневосточной вертикали» во Владивостоке. В прошлом году сотрудникам главного управления МЧС России по Бурятии удалось показать лучший результат в ДФО. Тогда газодымозащитники поднимались на 41 этаж, сообщает ГУ МЧС РФ по РБ.
В Улан-Удэ пожарные устроили забег на 20-й этаж
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Площадка работает со вторника по четверг на площади Советов
Финальные встречи и награждение пройдут 30 июля
Стала известна дата подписания концессионного соглашения по завершению строительства ТЭЦ-2
В настоящий момент к ИТС подключены 54 светофора – 40 из них модернизировали этим летом
«Такую «горячую» воду даже с холодной разбавлять не надо», - рассказывают возмущённые жители
Но солнечная погода в выходные всё же ожидается
Более половины жителей Бурятии проживают в частных домах
Оксана Бухольцева рассказала, что в детстве «профессионально» напарывалась на стеклянные осколки
Проблема уроженца Молдавии, тяжело больного и не имеющего российского гражданства, близка к разрешению
Вместо того, чтобы заниматься охраной животных, специалистам приходится работать уборщикам
Жителей Бурятии призывают не пропускать сроки ревакцинации
Директор крупного хозяйства в Бурятии рассказал о проблемах и перспективах «рискованного» земледелия
Осуждённые женщины проявили креативность
Более 20 взрослых собак, щенков и котят ждут новых хозяев
«Бурятия с вами!» - обращаются семьи военнослужащих