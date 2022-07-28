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В Улан-Удэ пожарные устроили забег на 20-й этаж

В Улан-Удэ пожарные устроили забег на 20-й этаж
Общество,  Фото:ГУ МЧС РФ по РБ
Победители представят Бурятию в скоростном подъёме на «Дальневосточной вертикали»

Соревнования по вертикальному подъёму прошли сегодня, 28 июля, в высотке на улице Борсоева в Улан-Удэ. Своё превосходство перед коллегами пытались доказать 30 сотрудников федеральной противопожарной службы Бурятии. 10 подразделений выставили на соревнования по три кандидата. Борьба за лучший временной показатель шла в индивидуальном зачёте.

В боевой одежде, с баллоном сжатого воздуха и дыхательным аппаратом спасателям предстояло преодолеть 20 этажей по лестничным маршам и спуститься обратно. Лучшее время сегодня показал Дмитрий Луценко, представляющий сборную команду службы пожаротушения и отдела пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ. Он справился с поставленной задачей за 3 минуты 34 секунды. Второй результат показал пожарный ПСЧ-1 Павел Иванов, уступивший лидеру всего одну секунду. Замкнул тройку лидеров Александр Спиридонов, пожарный ПСЧ-2, финишировавший на две секунды позже победителя.



Уже в сентябре, лучшие в скоростном подъёме представят республику на «Дальневосточной вертикали» во Владивостоке. В прошлом году сотрудникам главного управления МЧС России по Бурятии удалось показать лучший результат в ДФО. Тогда газодымозащитники поднимались на 41 этаж, сообщает ГУ МЧС РФ по РБ.
Улан-Удэ Бурятия МЧС пожарные соревнования забег

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