Заявления на охоту начнут принимать уже завтра
29 июля в Бурятии откроется приём заявлений на добычу барсука. Срок охоты: с 15 августа по 31 октября 2022 года.
Обращаем внимание, что лимиты на добычу охотничьих ресурсов ограничены. По данным мониторинга Бурприроднадзора численность барсука в республике составляет всего 5170 особей.
К примеру, норма изъятия барсука в Бичурском районе – 9, Джидинском – 19, Еравнинском – 6, Заиграевском – 33, Закаменском – 7, Кабанском - 9 особей. В целом на республику – 129 особей. Лимиты на добычу можно посмотреть на сайте Бурприроднадзора, сообщили в его пресс-службе.
В некоторых районах нет лимитов на добычу барсука. Это Баргузинский, Баунтовский, Иволгинский, Кижингинский, Курумканский, Муйский, Окинский, Прибайкальский, Селенгинский и Хоринский районы. Причина: в этих районах численность животного мала для охоты.
Вся информация по охотничьему сезону 2022-2023 (сроки подачи заявлений, график приёма граждан, нормы изъятия охотничьих ресурсов, карта-схема охотничьих угодий) находится на сайте республиканской службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.
В Бурятии разрешат добывать барсука
Общество, Фото:
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