Бурятию на турнире Бориса Будаева представят более 60 борцов

Финальные встречи и награждение пройдут 30 июля



Завтра, 29 июля, в Улан-Удэ стартует международный турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта СССР Бориса Будаева. Соревнования пройдут в физкультурно-спортивном комплексе.



Участие примут более 150 спортсменов до 23 лет в 10 весовых категориях. В столицу Бурятии приедут борцы из Забайкальского края, Иркутской области, Красноярского края, Тувы, Хакасии, Кемеровской области, Новосибирской области, Дагестана, Осетии. Также на турнире поборются спортсмены из Монголии, Белоруссии и Киргизии.



Как сообщает паблик «Борцы Бурятии», сборную Бурятии представят следующие молодые спортсмены:



Весовая категория 57 кг

1. Дашиев Ананда

2. Ермолаев Константин

3. Дашидондуков Аркадий

4. Нимаев Бэлигто

5. Баяндуев Жаргал

6. Баяндуев Баир

7. Чагдуров Чингис

8. Гармаев Вячеслав

9. Гонжапов Бэлигто

10. Доржиев Зоригто

11. Пучков Сергей

12. Шагдуров Баир

13. Шойжинимаев Алдар

14. Бурьянов Максим

15. Дагаев Андрей

16. Цыремпилов Бэлигто



Весовая категория 61 кг

1. Борогшонов Эрдэм

2. Цыренжапов Буянто

3. Мункуев Алдар

4. Дондоков Балдан (МС)

5. Дылыков Сергей

6. Ринчинов Владимир

7. Мункуев Батор

8. Дондоков Сэнгэ

9. Тогтохоев Золто



Весовая категория 65 кг

1. Гомбоев Цырен

2. Жербаев Виктор (МС)

3. Гергенов Лев

4. Доржиев Евгений

5. Шарастепанов Эрдэм (МС)

6. Цыденжапов Дамдин

7. Ринчинов Ринчин

8. Толстиков Руслан



Весовая категория 70 кг

1. Жамсуев Бургэд

2. Доржиев Илья

3. Жигзымаев Саян

4. Цыденжапов Батор

5. Карпов Аркадий

6. Жаргалов Никита (МС)

7. Цыдендоржиев Намжил

8. Гомбоев Батор

9. Упхоев Игорь(МС)

10. Транчеев Денис

11. Шатханов Андрей

12. Покацкий Давид



Весовая категория 74 кг

1. Дугаржапов Цырен

2. Бодиев Тумэн (МС)

3. Цыденов Цыден

4. Подкаменев Бабасан

5. Гармаев Сандан



Весовая категория 79 кг

1. Судаков Максим (МС)

2. Жигжитов Аюр

3. Цыренжапов Аюр

4. Цыремпилов Эрдэм

5. Борисов Евгений



Весовая категория 86 кг

1. Шадапов Буянто (МС)

2. Эрдынеев Галсан

3. Бальжинимаев Арсалан



Весовая категория 92 кг

1. Елбаскин Андрей (МС)

2. Нимаев Аюр

3. Халтагаев Борис

4. Галсанов Александр



Весовая категория 97 кг

1. Жибалов Илья

2. Бакшеев Амгалан

3. Санжиев Айдар



Весовая категория 125 кг

1. Бальжинимаев Бадма



Предварительные и полуфинальные встречи во всех весовых категориях стартуют завтра, 29 июля, с 11:00. Вход бесплатный.



Возрастное ограничение 0+

