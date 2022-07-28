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В Улан-Удэ стартуют судомодельные соревнования

В Улан-Удэ стартуют судомодельные соревнования
Общество,  Фото:pixabay.com
Их проведут в Сосновом Бору

С 29 по 31 июля в Улан-Удэ пройдут судомодельные соревнования. Турнир, посвящённый Дню Военно-морского флота, проведут на Генеральском озере, в микрорайоне Сосновый Бор.

Открытие соревнований состоится в 11:00. Помимо соревновательной части, в программе запланированы выставка моделей судов и показательные выступления. Об этом сообщает парк культуры и отдыха имени Д.Ж. Жанаева.

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Улан-Удэ судомодельный спорт соревнования

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