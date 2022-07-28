Их проведут в Сосновом Бору
С 29 по 31 июля в Улан-Удэ пройдут судомодельные соревнования. Турнир, посвящённый Дню Военно-морского флота, проведут на Генеральском озере, в микрорайоне Сосновый Бор.
Открытие соревнований состоится в 11:00. Помимо соревновательной части, в программе запланированы выставка моделей судов и показательные выступления. Об этом сообщает парк культуры и отдыха имени Д.Ж. Жанаева.
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В Улан-Удэ стартуют судомодельные соревнования
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