В Улан-Удэ стартуют судомодельные соревнования

Их проведут в Сосновом Бору



С 29 по 31 июля в Улан-Удэ пройдут судомодельные соревнования. Турнир, посвящённый Дню Военно-морского флота, проведут на Генеральском озере, в микрорайоне Сосновый Бор.



Открытие соревнований состоится в 11:00. Помимо соревновательной части, в программе запланированы выставка моделей судов и показательные выступления. Об этом сообщает парк культуры и отдыха имени Д.Ж. Жанаева.



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