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Бурятский депутат очистила берег Байкала от стекла и штырей

Бурятский депутат очистила берег Байкала от стекла и штырей
Общество,  Фото:страница Оксаны Бухольцевой
Оксана Бухольцева рассказала, что в детстве «профессионально» напарывалась на стеклянные осколки

Депутат Народного Хурала Бурятии Оксана Бухольцева очистила берег озера Байкал от опасного мусора. Она это сделала во время отдыха на побережье с внуком, о чём рассказала своим подписчикам в соцсети.

По её словам, в местности «Нептун» на Большой Байкальской тропе нет мусорных баков. Однако отдыхающих здесь тоже немного. Местные привыкли к отсутствию баков и всегда забирают мусор с собой. Но в песке то и дело находят опасный мусор.

- Самый опасный мусор для песочка - разбитое стекло, металлические штыри, скобы. Потому что ребятня прыгает, купается в песке, строит замки и пруды. А я в детстве вообще профессионально распарывала ноги битым стеклом на Иркуте в Кырене, меня, видимо, прямо тянуло к тем местам, где побитые бутылки. Хотя… скорее всего хорошие места для купания детей-подростков также хороши для выпивох и дебоширов. А сколько на гвозди напарывалась, как вспомню, так вздрогну, - написала Оксана Бухольцева на своей странице.



Она задалась вопросом, откуда же в этом укромном местечке оказались штыри. Депутат предположила, «что это дело «рук» батюшки Байкала, который сурово смывает ограды, дома, а потом выбрасывает на берега уже разобранными».

- А может и люди спалили доски, а штыри остались. Только из-за того, что Байкал поднялся, этот опасный металл находится в воде, на детской глубине. А мальчишки в воде бегают, прыгают, ныряют, - продолжила Оксана Бухольцева.

Самым противным «и типа «безопасным» мусором она считает окурки: «Аж бесят. Тут без комментариев».


В завершении она поделилась своим мнением о Большой Байкальской тропе.

- ББТ - это как настольная игра-бродилка, только бродишь тут по берегу Байкала. Наш излюбленный немноголюдный пункт 23 - Нептун, кувшинки, ирис, птичий островок в метрах 50, тёплый песок. В целом это полуостров - территория, освобождённая от террориста - мусора, мы тут ещё в начале июня все пластиковые бутылки, пакеты и обёртки собрали. А вот на стекло постоянно напарываемся, - подытожила депутат.

Оксана Бухольцева считает, что они с внуком сделали этот мир чуточку чище: «И вам того же желаем!»








депутаты Народного Хурала мусор уборка

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