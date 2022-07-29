В Улан-Удэ проведут музыкальный пленэр

«Берёзовый вечер» пройдёт в эту субботу



30 июля в Улан-Удэ состоится программа «Берёзовый вечер». Мероприятие пройдёт в этнографическом музее народов Забайкалья с 13:00.



- Берёза – символ России, потому что для русского человека нет дерева милее и роднее. Именно берёза вызывает у нас чувства, созвучные щедрой и отзывчивой русской душе, - сообщает пресс-служба этномузея.



Арт-студия «Рисуй мечту» проведёт пленэр юных художников под звуки музыки и романсов. Программа будет проходить на территории амфитеатра.



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