28 июля

27 июля

Популярное

Олимпийские чемпионы проведут мастер-классы в Бурятии

Олимпийские чемпионы проведут мастер-классы в Бурятии
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
Спортсмены примут участие в церемонии награждения турнира на призы Бориса Будаева

Олимпийские чемпионы разных лет прибывают в Бурятию. В рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России» титулованные спортсмены проведут насыщенные два дня в Бурятии, в том числе станут почётными гостями «Турнира Будаева».

Важным событием в программе пребывания станет мастер-класс для юных спортсменов и тренеров республики (0+), а также автограф-сессия от олимпийских чемпионов (0+), которые пройдут в субботу, 30 июля, в 10:00 в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.

Гостями республики станут всемирно известные спортсмены:
- Олимпийский чемпион по вольной борьбе, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России Давид Мусульбес;
- Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, двукратная чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Татьяна Логунова;
- Олимпийский чемпион по вольной борьбе, трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион СССР, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР Павел Пинигин.

После проведения мастер-класса спортсмены примут участие в церемониях награждения победителей и призёров XXX международного турнира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, Европы, Азии, СССР и России, почётного гражданина Улан-Удэ Бориса Будаева (6+). Программа соревнований в этот день начнётся с 11 утра.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, всероссийская благотворительная программа «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России» реализуется в российских регионах уже несколько лет. В её рамках Российский союз спортсменов предоставляет возможность в различных точках страны воспитанникам детских спортшкол воочию увидеть своих кумиров.
Бурятия спорт Олимпийские игры мастер-класс Улан-Удэ автограф-сессия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ открылся читальный зал под открытым небом
В Улан-Удэ открылся читальный зал под открытым небом
Общество, 28.07.2022
Площадка работает со вторника по четверг на площади Советов
Бурятию на турнире Бориса Будаева представят более 60 борцов
Бурятию на турнире Бориса Будаева представят более 60 борцов
Общество, 28.07.2022
Финальные встречи и награждение пройдут 30 июля
Соглашение по строительству Улан-Удэнской ТЭЦ-2 подпишут в сентябре
Соглашение по строительству Улан-Удэнской ТЭЦ-2 подпишут в сентябре
Общество, 28.07.2022
Стала известна дата подписания концессионного соглашения по завершению строительства ТЭЦ-2
В Улан-Удэ завершается второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
В Улан-Удэ завершается второй этап внедрения интеллектуальной транспортной системы
Общество, 28.07.2022
В настоящий момент к ИТС подключены 54 светофора – 40 из них модернизировали этим летом
Улан-удэнцы жалуются на недогрев горячей воды
Улан-удэнцы жалуются на недогрев горячей воды
Общество, 28.07.2022
«Такую «горячую» воду даже с холодной разбавлять не надо», - рассказывают возмущённые жители
Июль в Бурятии закончится дождями
Июль в Бурятии закончится дождями
Общество, 28.07.2022
Но солнечная погода в выходные всё же ожидается  
На жителя Бурятии в среднем приходится 20 «квадратов» жилья
На жителя Бурятии в среднем приходится 20 «квадратов» жилья
Общество, 28.07.2022
Более половины жителей Бурятии проживают в частных домах
Бурятский депутат очистила берег Байкала от стекла и штырей
Бурятский депутат очистила берег Байкала от стекла и штырей
Общество, 28.07.2022
Оксана Бухольцева рассказала, что в детстве «профессионально» напарывалась на стеклянные осколки
Жителю Бурятии, признанному умершим в Молдавии, помогают с гражданством
Жителю Бурятии, признанному умершим в Молдавии, помогают с гражданством
Общество, 28.07.2022
Проблема уроженца Молдавии, тяжело больного и не имеющего российского гражданства, близка к разрешению
В Энхалуке в Бурятии туристы оставляют за собой тонны мусора
В Энхалуке в Бурятии туристы оставляют за собой тонны мусора
Общество, 28.07.2022
Вместо того, чтобы заниматься охраной животных, специалистам приходится работать уборщикам
В Бурятию поступила партия вакцины от коронавируса
В Бурятию поступила партия вакцины от коронавируса
Общество, 28.07.2022
Жителей Бурятии призывают не пропускать сроки ревакцинации
«Мы начинали буквально с пустого места»
«Мы начинали буквально с пустого места»
Общество, 28.07.2022
Директор крупного хозяйства в Бурятии рассказал о проблемах и перспективах «рискованного» земледелия
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс ландшафтного дизайна
В улан-удэнской колонии прошёл конкурс ландшафтного дизайна
Общество, 28.07.2022
Осуждённые женщины проявили креативность
В Улан-Удэ пройдёт выставка-раздача бездомных животных
В Улан-Удэ пройдёт выставка-раздача бездомных животных
Общество, 28.07.2022
Более 20 взрослых собак, щенков и котят ждут новых хозяев
Матери и жёны военных из Улан-Удэ сняли клип в их поддержку
Матери и жёны военных из Улан-Удэ сняли клип в их поддержку
Общество, 28.07.2022
«Бурятия с вами!» - обращаются семьи военнослужащих

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^