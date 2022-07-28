Спортсмены примут участие в церемонии награждения турнира на призы Бориса Будаева
Олимпийские чемпионы разных лет прибывают в Бурятию. В рамках благотворительной программы «Олимпийские легенды – детям и молодёжи России» титулованные спортсмены проведут насыщенные два дня в Бурятии, в том числе станут почётными гостями «Турнира Будаева».
Важным событием в программе пребывания станет мастер-класс для юных спортсменов и тренеров республики (0+), а также автограф-сессия от олимпийских чемпионов (0+), которые пройдут в субботу, 30 июля, в 10:00 в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ.
Гостями республики станут всемирно известные спортсмены:
- Олимпийский чемпион по вольной борьбе, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы, заслуженный мастер спорта России, заслуженный тренер России Давид Мусульбес;
- Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию, двукратная чемпионка мира и четырёхкратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России Татьяна Логунова;
- Олимпийский чемпион по вольной борьбе, трёхкратный чемпион мира, двукратный чемпион СССР, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР Павел Пинигин.
После проведения мастер-класса спортсмены примут участие в церемониях награждения победителей и призёров XXX международного турнира по вольной борьбе среди спортсменов до 23 лет на призы заслуженного мастера спорта СССР, чемпиона мира, Европы, Азии, СССР и России, почётного гражданина Улан-Удэ Бориса Будаева (6+). Программа соревнований в этот день начнётся с 11 утра.
Как сообщает пресс-служба министерства спорта РБ, всероссийская благотворительная программа «Олимпийские легенды – детям, молодёжи и детскому спорту России» реализуется в российских регионах уже несколько лет. В её рамках Российский союз спортсменов предоставляет возможность в различных точках страны воспитанникам детских спортшкол воочию увидеть своих кумиров.
Олимпийские чемпионы проведут мастер-классы в Бурятии
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