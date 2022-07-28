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Жителю Бурятии, признанному умершим в Молдавии, помогают с гражданством

Жителю Бурятии, признанному умершим в Молдавии, помогают с гражданством
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Проблема уроженца Молдавии, тяжело больного и не имеющего российского гражданства, близка к разрешению

Ранее «Байкал-Daily» рассказывал об улан-удэнской семье, оказавшейся в сложной ситуации. Глава семейства Валерий, бывший гражданин Молдавии, перебрался в Россию ещё во времена СССР и долгое время ходил с паспортом старого образца. Так получилось, что почти все документы он потерял в начале 2000-х. Восстановлением документов он начал заниматься только в 2013 году после переезда из Баунтовского района в Улан-Удэ. В 2015 году Советский суд Улан-Удэ признал, что он гражданин Российской Федерации.

Пока решение вступало в силу, в январе 2016 года у мужчины случился инсульт.

Параллельно с этим, возникла другая проблема – на запрос, сделанный семьёй в Молдавию для восстановления свидетельства о рождении, пришёл ответ, что Валерий числится умершим. Им посоветовали ехать в Молдавию, чтобы там, на месте начать решать проблему с документами. Сделать это было невозможно – после перенесённого инсульта мужчина был тяжело болен, с трудом передвигался и ходил с эпицистостомой – специальным катетером для выведения мочи из мочевого пузыря. Семья пыталась решить вопрос в судебном порядке, но ситуация с документами зашла в тупик. Кроме того, многодетная семья испытывала серьёзные финансовые трудности.

К ситуации подключилась уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова. Она сообщила, что специалисты обращались в разные инстанции, а выражала надежду на поддержку лично уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой.

Тогда федеральный уполномоченный взяла вопрос в работу. В её ответе говорилось: «…мною направлен соответствующий запрос начальнику Главного управления по вопросам миграции МВД России В.Л. Казаковой. О принятых по указанному в обращению мерах заявитель уведомлён».

Как недавно стало известно, что проблема Валерия с получением паспорта близка к разрешению.

- Для решения сложившейся ситуации уполномоченным была организована работа с представительством управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Российской Федерации, уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, представительством МИД России в Улан-Удэ, управлением по вопросам миграции МВД. В результате многолетней работы с вышеуказанными организациями удалось помочь ему отменить решение суда Республики Молдова и оказать содействие в получении им временного убежища на территории Российской Федерации, - сообщили сегодня в аппарате уполномоченного по правам человека в Бурятии.

Валерия и его близких обрадовали тем, что уже рассматривается вопрос о предоставлении ему гражданства Российской Федерации в упрощённом порядке. 



уполномоченный по правам человека

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