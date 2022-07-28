В Улан-Удэ во второй раз открылась выставка германо-бурятской художницы

Зоя Голетц представила новые работы, написанные за последний год
27 июля в Улан-Удэ состоялось открытие персональной выставки художницы Зои Голетц. Экспозицию можно посмотреть в галерее Льва Бардамова.
Уроженка Бурятии, Зоя Голец, проживает в Германии уже более 16 лет. Сейчас она живёт в городе Йена, работает в школе преподавателем рисования и керамики с 1 по 13 классы. Параллельно работает в народном институте доцентом, преподаёт графику и живопись. В свободное время выполняет работы на заказ, участвует в выставках. В прошлом году в художественном музее имени Ц.С. Сампилова прошла её первая персональная выставка на родине.
- Творчество Зои Голетц отражает её мировоззрение, соединяющее в себе традиционный уклад жизни бурят и европейскую современность. Художница пишет в разных стилях, предпочитает портреты и пейзажи, абстрактные композиции. Работает разными материалами, но излюбленной краской остаётся акрил. Именно акриловыми красками были выполнены новые работы, написанные за последний год и которые Зоя Голетц представила на выставке, - сообщает пресс-служба национального музея РБ.
Помимо выставки, художница приглашает всех на свои мастер-классы, которые состоятся 30 и 31 июля, 6 и 7 августа.
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