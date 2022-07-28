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В Энхалуке в Бурятии туристы оставляют за собой тонны мусора

В Энхалуке в Бурятии туристы оставляют за собой тонны мусора
Общество,  Фото:БУ "Бурприрода"
Вместо того, чтобы заниматься охраной животных, специалистам приходится работать уборщикам

Сотрудники БУ «Бурприрода» вновь подняли проблему мусора в особо охраняемых местах на Байкалом. Так, на территории Энхалука туристы оставляют за собой тонны мусора.

Энхалукский заказник и рекреационная местность «Побережье Байкала» - это региональные особо охраняемые природные территории. Здесь запрещена рубка деревьев, охота на диких животных, сброс мусора.

- Но эти места из-за близости к Байкалу испытывают колоссальную антропогенную нагрузку! За два летних месяца тут побывало более тысячи туристов. Тысячи людей оставляют после себя тонны мусора. И никакие баки не выдержат этот огромный объем, - рассказывают специалисты.



Все летние месяцы госинспекторы Бурприроды вынуждены работать уборщиками. Они убирают отходы не только с баков, но и разбросанный по лесу мусор. Хоть это и не входит в их должностные обязанности.

- Обязанности госинспекторов - охрана особо охраняемых природных территорий от нарушений, защита животного мира от браконьеров. Вместо этого все силы брошены на уборку мусора от туристов, - возмущаются инспекторы.


На днях грузовики вывезли пять тонн мусора. Однако к вечеру мусорные баки и лес вновь оказались в отходах. 

Стражи леса просят уважать их труд и забирать мусор с собой.

- БУ «Бурприрода» просит относиться к природе и труду наших сотрудников с уважением. Просим забирать мусор после отдыха на Байкале, - обращаются инспекторы.

Кстати, с сегодняшнего дня специалисты проводят экологическую акцию по уборке мусора.




мусор Байкал

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