В улан-удэнской колонии прошёл конкурс ландшафтного дизайна

Осуждённые женщины проявили креативность
В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс на лучший ландшафтный дизайн. Участницы конкурса украшали территории, прилегающие к отрядам и к рабочим объектам колонии.
- В этом году участие приняли не только осужденные жилой зоны, но и промышленная зона учреждения. В промышленной зоне приняли участие бригада по обслуживанию зданий и сооружений, швейный цех и уборщик промышленной зоны, - сообщает УФСИН по Бурятии.
По условиям конкурса участникам, нужно презентовать цветочную клумбу, в которой они вырастили цветы. Женщины использовали различные техники декорирования, используя подручные материалы.
По решению жюри по производственной зоне первое место заняла бригада по обслуживанию зданий и сооружений, а по жилой зоне первое место занял отряд № 2.
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