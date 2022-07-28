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В улан-удэнской колонии прошёл конкурс ландшафтного дизайна

В улан-удэнской колонии прошёл конкурс ландшафтного дизайна
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Осуждённые женщины проявили креативность

В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс на лучший ландшафтный дизайн. Участницы конкурса украшали территории, прилегающие к отрядам и к рабочим объектам колонии.

- В этом году участие приняли не только осужденные жилой зоны, но и промышленная зона учреждения. В промышленной зоне приняли участие бригада по обслуживанию зданий и сооружений, швейный цех и уборщик промышленной зоны, - сообщает УФСИН по Бурятии.

По условиям конкурса участникам, нужно презентовать цветочную клумбу, в которой они вырастили цветы. Женщины использовали различные техники декорирования, используя подручные материалы.


По решению жюри по производственной зоне первое место заняла бригада по обслуживанию зданий и сооружений, а по жилой зоне первое место занял отряд № 2.

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