В улан-удэнской колонии прошёл конкурс ландшафтного дизайна





В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ прошёл конкурс на лучший ландшафтный дизайн. Участницы конкурса украшали территории, прилегающие к отрядам и к рабочим объектам колонии.- В этом году участие приняли не только осужденные жилой зоны, но и промышленная зона учреждения. В промышленной зоне приняли участие бригада по обслуживанию зданий и сооружений, швейный цех и уборщик промышленной зоны, - сообщает УФСИН по Бурятии.По условиям конкурса участникам, нужно презентовать цветочную клумбу, в которой они вырастили цветы. Женщины использовали различные техники декорирования, используя подручные материалы.По решению жюри по производственной зоне первое место заняла бригада по обслуживанию зданий и сооружений, а по жилой зоне первое место занял отряд № 2.