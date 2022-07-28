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На Ольхоне состоится шаманский тайлган «Сакральное сердце земли»

На Ольхоне состоится шаманский тайлган «Сакральное сердце земли»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Молебен 13 Северным ханам проведут 7 августа

7 августа на острове Ольхон, перед въездом в посёлок Хужир состоится тайлган поклонения великим 13 Северным ханам.

- Главная цель – попросить у божеств 13 хатов или, как ещё принято их называть, Северных нойонов, благополучия, достатка, мира и спокойствия, – сообщает пресс-служба центра культуры коренных народов Прибайкалья. - Когда все приготовления закончены, в установленный час боо и удаган (шаманы и шаманки) начинают камлание, призывают божеств всех трёх уровней мира. В своих молитвах рассказывают о себе, объясняют, для чего проводится тайлган, для кого это делается. Затем боо и удаган входят в транс и устанавливают связь со своими предками. Они просят донести до божеств, что люди отправляют им подношения, молятся о благополучии. Затем по очереди спускаются великие 13 Северных нойонов, покровителей всего живого от Урала до Тихого океана. В заключение спускается верховный хат Буха Нойон, у него спрашивают разрешения о том, можно ли преподнести угощения божествам. Он даёт наказы, благословения. Затем берёзовая роща с подарками отправляются через огонь. После угощения Богов боо и удаган проводят обряд призывания удачи и благополучия со всех шести сторон: запад, восток, юг и север, небо и земля. Тря дня после обряда всем, кто там присутствовал, нельзя никому ничего давать, чтобы не упустить полученную удачу.

Тайлган будет открытым для всех желающих. Доступ к разрешённой территории, вокруг огороженной для шаманов, для всех свободный, без привилегий и ограничений.

Обряд проходит на свежем воздухе с 11:00 до 16:00. Для подношения божествам рекомендуется взять свежезаваренный чай с молоком, водку, молоко (достаточно по 100-200 мл), красиво на блюдце разложить сладости: печенье, пряники, зефир, мармелад (шоколад на солнце тает) и сверху кусок сливочного масла. Угощения приготовленные должны быть без этикеток и фантиков и размещены до краёв на тарелочке, блюде, пиале.

По информации шаманского межрегионального центра «Тэнгэри», тайлган «Сакральное сердце земли» на Ольхоне будет международным. Участие в молебне примут шаманы Монголии, Германии, Казахстана, Узбекистана и регионов России.

Ольхон шаманизм шаманы Иркутская область Байкал молебен тайлган

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