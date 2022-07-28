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В районе Бурятии отметят праздник 108 субурганов

В районе Бурятии отметят праздник 108 субурганов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мероприятия пройдут в Анинском дацане

30 июля в Хоринском районе Бурятии состоится праздник 108 субурганов в Анинском дацане.

- В наше время Анинский дацан — первый в истории российского буддизма семейно-родовой дацан. По его периметру 108 семей хоринских бурят построили 108 субурганов-хранилищ своих родословных. Ежегодно летом проводится праздник, посвящённый 108 ступам. Во время пандемии праздничные мероприятия были отменены. В этом году мы рады вновь встретить вас на нашем священном празднике! – сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.

В 10:00 начнётся хурал, посвящённый хранителю Гомбо сахюусану. В 13:00 пройдёт торжественное открытие праздника. Состоится передача священного бумбэ. Будут организованы спортивные игры «Эрын гурбан наадан». Также запланирован концерт.

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Бурятия Хоринский район Праздники буддизм дацан спорт концерт

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