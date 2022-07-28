Мероприятия пройдут в Анинском дацане
30 июля в Хоринском районе Бурятии состоится праздник 108 субурганов в Анинском дацане.
- В наше время Анинский дацан — первый в истории российского буддизма семейно-родовой дацан. По его периметру 108 семей хоринских бурят построили 108 субурганов-хранилищ своих родословных. Ежегодно летом проводится праздник, посвящённый 108 ступам. Во время пандемии праздничные мероприятия были отменены. В этом году мы рады вновь встретить вас на нашем священном празднике! – сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.
В 10:00 начнётся хурал, посвящённый хранителю Гомбо сахюусану. В 13:00 пройдёт торжественное открытие праздника. Состоится передача священного бумбэ. Будут организованы спортивные игры «Эрын гурбан наадан». Также запланирован концерт.
Возрастное ограничение 0+
В районе Бурятии отметят праздник 108 субурганов
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Их проведут в Сосновом Бору
Открытие прошло в юбилей экстремального похода
«Ульгэр» посетит с благотворительной акцией лагерь на Байкале
Победитель получит сертификат на 10 тысяч рублей
Одна из них является самой длинной пещерой в России
Заявления на охоту начнут принимать уже завтра
День воздушного флота отметят через три недели
Республика стала лидером в ДФО по количеству открываемых специальностей
Тулун признали одним из моногородов с наиболее высоким уровнем социально-экономического развития
Спортсмены примут участие в церемонии награждения турнира на призы Бориса Будаева
Зоя Голетц представила новые работы, написанные за последний год
Победители представят Бурятию в скоростном подъёме на «Дальневосточной вертикали»
Площадка работает со вторника по четверг на площади Советов
Финальные встречи и награждение пройдут 30 июля
Стала известна дата подписания концессионного соглашения по завершению строительства ТЭЦ-2