В районе Бурятии отметят праздник 108 субурганов

Мероприятия пройдут в Анинском дацане



30 июля в Хоринском районе Бурятии состоится праздник 108 субурганов в Анинском дацане.



- В наше время Анинский дацан — первый в истории российского буддизма семейно-родовой дацан. По его периметру 108 семей хоринских бурят построили 108 субурганов-хранилищ своих родословных. Ежегодно летом проводится праздник, посвящённый 108 ступам. Во время пандемии праздничные мероприятия были отменены. В этом году мы рады вновь встретить вас на нашем священном празднике! – сообщает пресс-служба администрации Хоринского района.



В 10:00 начнётся хурал, посвящённый хранителю Гомбо сахюусану. В 13:00 пройдёт торжественное открытие праздника. Состоится передача священного бумбэ. Будут организованы спортивные игры «Эрын гурбан наадан». Также запланирован концерт.



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