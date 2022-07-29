Участники посетят памятные места и мемориалы защитников Отечества
Жителей Бурятии приглашают принять участие в автопробеге и мероприятиях, посвящённых Дню воздушно-десантных войск.
Автопробег к памятным местам и мемориалам защитников Отечества состоится в Тарбагатайском районе 2 августа. Формирование колонны начнётся в 18:00 на улице Школьная у памятника полного кавалера солдатского Георгиевского креста Думнова А.П. в селе Тарбагатай. Участники посетят памятник полного кавалера ордена Славы Редикальцева П.К. в селе Пестерёво, памятник Героя России Гуслякова Г.И. в селе Большой Куналей и памятник воинам-интернационалистам в селе Тарбагатай.
- Для участия в автопробеге, просим сообщить координатору по номеру 8-902-532-86-34, - сообщает КДЦ Тарбагатайского района.
Также в Тарбагатае пройдёт митинг памяти, развернётся выставка оружия, будут проведены мастер классы по разборке и сборке оружия и по укладке парашюта, состоится концерт «Никто, кроме нас!», будут угощать солдатской кашей.
На концерте будет организован свободный микрофон, можно будет поздравить товарищей, исполнить песню на гитаре или под минусовку. Для включения в программу, просьба сообщить координатору мероприятия. Также будет организован сбор средств в помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации.
Тех, кто проходил службу в ВДВ, просят одеть военную форму или использовать другую атрибутику воздушно-десантных войск (тельняшка, берет, флаг).
Возрастное ограничение 12+
В районе Бурятии пройдёт автопробег в честь Дня ВДВ
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