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В районе Бурятии пройдёт автопробег в честь Дня ВДВ

В районе Бурятии пройдёт автопробег в честь Дня ВДВ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Участники посетят памятные места и мемориалы защитников Отечества

Жителей Бурятии приглашают принять участие в автопробеге и мероприятиях, посвящённых Дню воздушно-десантных войск.

Автопробег к памятным местам и мемориалам защитников Отечества состоится в Тарбагатайском районе 2 августа. Формирование колонны начнётся в 18:00 на улице Школьная у памятника полного кавалера солдатского Георгиевского креста Думнова А.П. в селе Тарбагатай. Участники посетят памятник полного кавалера ордена Славы Редикальцева П.К. в селе Пестерёво, памятник Героя России Гуслякова Г.И. в селе Большой Куналей и памятник воинам-интернационалистам в селе Тарбагатай.

- Для участия в автопробеге, просим сообщить координатору по номеру 8-902-532-86-34, - сообщает КДЦ Тарбагатайского района.

Также в Тарбагатае пройдёт митинг памяти, развернётся выставка оружия, будут проведены мастер классы по разборке и сборке оружия и по укладке парашюта, состоится концерт «Никто, кроме нас!», будут угощать солдатской кашей.

На концерте будет организован свободный микрофон, можно будет поздравить товарищей, исполнить песню на гитаре или под минусовку. Для включения в программу, просьба сообщить координатору мероприятия. Также будет организован сбор средств в помощь военнослужащим, участвующим в спецоперации.

Тех, кто проходил службу в ВДВ, просят одеть военную форму или использовать другую атрибутику воздушно-десантных войск (тельняшка, берет, флаг).

Возрастное ограничение 12+
Бурятия Тарбагатайский район автопробег день ВДВ Праздники

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