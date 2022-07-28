Местная жительница, которую здесь сбил автомобиль, получила сложный перелом
Во дворе дома в центре Улан-Удэ, у супермаркета «Спутник» установят искусственную неровность.
Об этом попросила жительница дома на улице Ербанова, 20. Она обратилась с соответствующим наказом к улан-удэнскому депутату Долгор Норбоевой.
Женщина рассказала депутату о проблеме жильцов дома и предложила идею по её решению – установить в их дворе «лежачие полицейские». Как правило, в центре города водители «летают», а это устройство позволит снизить скорость и предотвратить множество трагедий.
У жительницы есть горький опыт – в октябре прошлого года она попала в ДТП, когда шла по «зебре» на остановке Советская. Возле пешеходного перехода есть место для разворота. И когда водитель совершал этот манёвр, женщина угодила под колёса автомобиля.
Она получила перелом ноги со смещением и до сих пор передвигается при помощи костылей.
- Предложение жительницы, действительно, очень дельное. Поэтому мы будем исполнять этот наказ по благоустройству, - отметила Долгор Норбоева.
В Улан-Удэ возле «Спутника» установят «лежачего полицейского»
Общество, Фото:
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