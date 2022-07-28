На фоне происходящих в экономике событий, сельское хозяйство Бурятии приобрело особую значимость. О перспективах республики в сфере растениеводства и животноводства, и поддержке предприятия главой Бурятии Алексеем Цыденовым, рассказал директор одного из крупнейших хозяйств Бурятии ООО «Куйтунское» Виктор Мясников.- В детстве, когда колхоз ещё работал, я смотрел, как техника выезжает на поля, как приезжает с поля. Мы бежали, смотрели, для нас это был как парад Победы. Ходили в поля, покататься с комбайнёрами. Я семь километров шёл после школы, чтобы прокатиться на комбайне. Так и закладывалась у нас с самого раннего детства любовь к своей земле, к своему любимому делу.Сейчас я экономист, менеджер АПК. Закончил в 2012 году Бурятскую сельскохозяйственную академию и вернулся в родное село. Не видел смысла что-то начинать в Улан-Удэ. Опыт есть, знания есть. Отец - ветеринар с 30-летним стажем, я – экономист. Брат приехал, тоже помогает. Логистика хорошая: город рядом, дороги отличные. Живи и радуйся, занимайся любимым делом.- Сложностей много было, потому что мы начинали буквально с пустого места – здесь ничего не было. Были проблемы с электричеством – чтобы сюда линию протянуть долго документы делали, целый год, наверное.После того, как решали один вопрос, вставал другой – то скважина, то ещё что-то. Но в итоге все разрешилось, работа пошла. Мы собрали народ – раньше с этим попроще было. После того, как колхоз развалился, люди ещё были. Но сейчас те, кто начинали с нами, уже ушли на пенсию. А молодёжь не идёт на такую работу.Мы с самого начала, когда образовалось хозяйство, выращиваем зерно. Поставляем его на наши предприятия: свинокомплекс, птицефабрику, также его берут и мукомольные предприятия. Спросом пользуется.Площадь самых первых полей, которые мы засеяли, была примерно 40 гектаров. Наша бурятская селекция сразу показала себя, свои преимущества. Собрали урожай, на будущий год увеличили площади до 100 гектаров. Сейчас мы засеваем около 4 тысяч гектаров.- Расширяться мы, конечно, планируем. Хотя по площадям уже некуда расширяться, земли не так много в нашем районе. Но мы сейчас готовимся строить хранилище, сушильный комплекс. Осенью зерна много, и все пытаются его подешевле реализовать. А потом, весной, проблема: зерна нет, все просят. И зернохранилище поможет решить этот вопрос.В целом же за последние пять лет мы вложили сюда более 150 млн рублей. Это и привлечённые средства, и инвестирование по полученной субсидии, льготное кредитование, лизинги. Ну и свои, конечно, средства. В животноводстве нам нужно ещё порядка 50 млн, чтобы автоматизировать процесс. А в растениеводстве… сложно сказать. Тут ещё много чего можно сделать.- Первая поддержка от государства пошла, когда я ещё был студентом. Родители приехали в Минсельхоз в 2009 году. Тогда началась программа развития сельских территорий. И они получили примерно 90 тысяч рублей. Немного, но для нас это уже было счастье. Дальше мы стали постоянно подписывать соглашения с Минсельхозом по этой программе, и пошло-поехало. С каждым годом субсидии немножко увеличивались и нам это сильно помогало.А с 2017 года, когда пришёл Алексей Самбуевич… Он, помню даже приезжал к нам на посевную, когда вступил в должность. Это был первый год, когда мы стали масштабно закупаться техникой. В 2017-18 годы мы серьёзно обновились на 35 млн рублей. Взяли два трактора, комбайн. Это был прорыв. Мы сразу вышли на первое место по урожайности в республике. Стали увеличивать площадь посевов. Ну и погода сыграла свою роль. В итоге мы увеличили урожайность с 20 тысяч центнеров до 60 тысяч центнеров.Кроме того, правительство помогает и по линии мясного скотоводства. Мы построили откормочную на 500 голов, и нам возместили порядка 50% от стоимости строительства. Также компенсация на технику – 50%, на кормозаготовительную, посевную технику для производства кормов. Есть поддержка по разведению племенного скота – это федеральная программа, около 5 тысяч рублей на одну голову маточного поголовья.Мы сейчас полностью перекрываем свои потребности в технике, даже могли бы ещё больше обрабатывать земли. Ресурс позволяет. Сейчас у нас 4 единицы энергонасыщенной техники и 4 хороших новых комбайна.Конечно, хотелось бы ещё опрыскиватель хороший купить. Но когда урожай хороший и осень сырая, у нас остро встаёт вопрос о хранении зерна. Оборудование уже завезли, мы уже получили от правительства компенсацию за него. И теперь на эти деньги мы будем строить само хранилище. Буквально на следующей неделе приезжает строительная бригада с Оренбурга и начнётся монтаж. Ориентировочно он продлится три месяца.- Благодаря технике, удобрениям, технологиям, средствам защиты растений. Но главное, конечно, знания и люди. Сейчас в республике очень мало хороших специалистов. Хотя БГСХА выпускает агрономов, но молодёжь на такие производства идёт неохотно.К нам каждый год приезжают группы студентов из сельскохозяйственной академии: агрономы, ветеринары, зоотехники, инженеры. Мы просим: приезжайте, предлагаем хорошую зарплату – от 40 тысяч рублей и выше, с жильём поможем. Но молодёжи это почему-то не интересно. Хотя это же творческая работа: к каждому полю нужно найти свой подход.Эта проблема стоит уже давно. Не хватает не только высококвалифицированных специалистов, но и обычных работников.Мы этот вопрос всегда поднимаем. Но рабочие профессии сейчас везде дефицитные, не только в сельском хозяйстве. Видимо, в 90-е и нулевые какая-то пропаганда была, что в деревне ловить нечего, все пьют и ничего тут не добьёшься. Это, конечно, неправда. Многое зависит от власти. Взять хотя бы главу нашего поселения, который суетится, во все программы пытается попасть, перспектива есть.- Конечно, это была одна из главных проблем, которые мы обсуждали. Мы понимаем, что это проблема федерального масштаба, что сейчас идут процессы урбанизации, глобализации, люди стараются переехать в большие города, особенно молодёжь, и удержать их очень сложно, даже заработной платой.Напрямую этот вопрос решить сложно, но тем не менее, благодаря главе Бурятии, улучшаются условия жизни на селе, в том числе и у нас. Только в нашем районе с 2017 года построен стадион, поликлинику прекрасную большую построили, в нашем селе обновили дороги. Это все сказывается на мнении людей, которые здесь живут. Они видят, что они не брошены, что они нужны государству и республике. Плюс мы, как хозяйство, даём рабочие места, свинокомплекс Николаевский тут рядом. Это и даёт надежду, что наше село будет жить. Программы есть, они работают, и люди это видят.Пока же мы решаем кадровую проблему через обновление техники. Там, где раньше мы справлялись ручным трудом, теперь работает машина. Один оператор в итоге у нас делает объёмы большие, чем 8 человек. Мы продолжим решать кадровую проблему при помощи технологий. Тем самым, кстати, и зарплаты повышаются. Главное, чтобы нашёлся человек, который готов обслуживать это оборудование.- Главная сложность – это возросшая цена на некоторые виды деталей, шины. У нас вся техника отечественная. Но некоторые комплектующие импортные: та же гидравлика – немецкая, двигатели – американские. Проблемы, возможно, и будут. Но пока, учитывая, что техника новая, и мы обслуживаем все в срок, проблем мы не чувствуем.- Везде в России говорят: «У нас тоже зона рискованного земледелия». И в Ростовской области я был, там тоже говорили про зону рискованного земледелия, и на Алтае. В России все почему-то в этой зоне.У Бурятии перспективы в плане сельского хозяйства, конечно, есть. Главное – найти свою нишу. У нас она есть: это мясное скотоводство, коневодство, овцеводство и очаговое земледелие. Может и не надо все земли подряд распахивать. Но наш район, а также Мухоршибирский, Бичурский – они подходят для выращивания зерновых кормовых культур. При грамотном научном подходе можно хорошие урожаи получать и на наших землях. Особенно при поддержке правительства.- У нас в семье все были в сельском хозяйстве. И бабушки, дедушки, родители. Отец учился в сельхозинституте, приехал в колхоз. Мама училась в Барнауле на бухгалтера. Когда поженились, приехали в Куйтун, и мы здесь родились. Здесь же и школу закончили – хорошая школа, хорошие преподаватели. Которые тоже, кстати, вкладывают любовь к родному краю. Благодаря им есть понимание, что село надо развивать, чтобы люди не уезжали, а, наоборот, сюда перебирались.Этому же я учу и своих детей: любить свою родину. Не бежать куда-то в поисках счастья, а понять, что оно уже здесь. Работать, с душой относиться к своему делу. Тогда и деньги будут, и возможности. Нужно любить своё место и работать.