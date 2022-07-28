Юбилей худрука Оперного отметят в Улан-Удэ концертами

Художественный руководитель Бурятского театра оперы и балета Владимир Рылов приглашает на юбилейные концерты
13 и 14 сентября в Улан-Удэ пройдут концерты в честь 75-летия художественного руководителя Бурятского государственного академического театра оперы и балета Владимира Рылова.
В Бурятию маэстро приехал в третий раз и был назначен художественным руководителем БГАТОиБ в октябре прошлого года. За это время в театре были поставлены громкие премьеры и появились новые форматы общения со зрителем. Как отмечает Владимир Рылов, самое главное для коллектива театра – не терять интерес к процессу.
- Если нам интересно, нас интересно слушать. Музыка – это уникальный язык, универсальный и понятный. В Бурятии очень взыскательная публика, очень въедливая. Когда зритель приходит на спектакль или на концерт, он зачастую испытывает страх от встречи с невиданным, страх быть обманутым. Дирижёр – это первый человек, кого видит публика. Моя задача – прогнать этот страх, вызвать доверие, ощущение, что их не обманут. За эти месяцы работы в Бурятии я поверил в этот театр, и театр поверил в меня. У нас возникла любовь. Но любовь – это всегда большой труд, — говорит маэстро.
Он впервые встал за дирижёрский пульт в 17 лет. Владимир Алексеевич Рылов родился 29 августа 1947 года в Ленинграде, окончил хоровое училище при Ленинградской академической капелле имени М.И. Глинки и Ленинградскую консерваторию имени Н.А. Римского-Корсакова, где обучался по специальностям «Хоровое дирижирование» и «Симфоническое дирижирование».
На протяжении полувека Владимир Рылов возглавляет музыкальные коллективы Санкт-Петербурга, Москвы, многих городов России. Его гастрольные маршруты пролегли в страны Европы, Азии, Африки и Америки. Ему принадлежат собственные переводы и редакции ряда оперных либретто и партитур классических авторов. Владимир Рылов известен и как композитор. Его перу принадлежит ряд сочинений для смешанного хора на стихи Н. Рубцова, Н. Заболоцкого, И. Тургенева и других. Санкт-Петербургское издательство «Композитор» выпустило в свет два сборника хоровых сочинений Владимира Алексеевича.
Произведения Владимира Рылова прозвучат a cappella в честь юбилея маэстро в исполнении камерного хора Иркутской филармонии и симфонического оркестра Бурятского государственного академического театра оперы и балета. Юбилейный вечер «Что горести! Ты знаешь вдохновение!..» (6+) состоится 13 сентября.
14 сентября пройдёт симфонический концерт (6+) к юбилею маэстро Владимира Рылова. Слушатели познакомятся с творчеством отечественных композиторов. В программе — вокальный цикл «Военные письма» Валерия Гаврилина, кантата-реквием «Голос обелиска» Анатолия Андреева и кантата «Александр Невский» Сергея Прокофьева. Эти сочинения прозвучат в исполнении оркестра, солистов и хора театра. В концерте участвует хор Детской школы искусств имени Бау Ямпилова под руководством Александра Саможапова и Туяны Жигжитовой.
Владимир Рылов — лауреат государственной премии РСФСР имени М.И. Глинки, народный артист Республики Бурятия, заслуженный деятель всероссийского музыкального общества, почётный профессор Восточно-Сибирского государственного института культуры, удостоен благодарности президента Российской Федерации за заслуги в области культуры и многолетнюю плодотворную работу. В рамках фестиваля классической и современной музыки «Возращение» в мае этого года был награждён медалью «Зa зacлyги пepeд Pecпyбликoй Бypятия». Об этом сообщает пресс-служба БГАТОиБ.
Юбилей худрука Оперного отметят в Улан-Удэ концертами
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