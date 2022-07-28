В Бурятии четыре дня не горят леса

В республике охраняется стабильная лесопожарная обстановка



За последние сутки, 27 июля, лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Леса не горят уже четыре дня подряд: возгораний также не было 24, 25 и 26 июля.



Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей.



Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.

