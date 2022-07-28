В республике охраняется стабильная лесопожарная обстановка
За последние сутки, 27 июля, лесных пожаров в Бурятии не зарегистрировано. Леса не горят уже четыре дня подряд: возгораний также не было 24, 25 и 26 июля.
Республиканское агентство лесного хозяйства напоминает, что в Бурятии действует особый противопожарный режим. Доступ в лес запрещён. За нарушение правил пожарной безопасности предусмотрен штраф от 40 тысяч рублей.
Обо всех возгораниях в лесу следует сообщать на горячую линию лесной охраны – 20-44-44.
В Бурятии четыре дня не горят леса
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