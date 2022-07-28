Ссузы Бурятии открывают новые специальности для местных инвестпроектов

Республика стала лидером в ДФО по количеству открываемых специальностей
С 1 сентября в образовательных учреждениях среднего профессионального образования (СПО) Дальнего Востока на бюджетной основе начнётся обучение по 21 новой образовательной программе с общим количеством 509 учебных мест. В целом на 2022/23 учебный год колледжи и техникумы ДФО предлагают абитуриентам 40,6 тыс. бюджетных мест (без учёта программ среднего профессионального образования при вузах). Новые программы в дальневосточных колледжах открываются в интересах крупных региональных инвестпроектов, в том числе использующих преференциальные режимы территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток.
Среди регионов лидером по количеству открываемых новых специальностей является Бурятия. Здесь в организациях среднего профессионального образования открыто 13 новых направлений. Так, в Бурятском аграрном колледже начнётся подготовка специалистов по информационным системам обеспечения градостроительной деятельности. Байкальский колледж недропользования открывает новое направление «Обогатитель полезных ископаемых». Гусиноозёрский энергетический техникум будет готовить специалистов по релейной защите и автоматизации электроэнергетических систем. Улан-Удэнский авиационный техникум – операторов станков с программным управлением и слесарей-сборщиков авиационной техники в интересах АО «Улан-Удэнский авиационный завод».
- В отрасли машиностроения в целом, и в Республике Бурятии в том числе происходят сдвиги в сторону полной автоматизации и роботизации. Это ставит перед образованием новые вызовы. Необходимо готовить специалистов, обладающих компетенциями в области IT-технологий, в авиастроении. Способных самостоятельно решать задачи программирования и наладки высокотехнологичных производств, - рассказал директор Улан-Удэнского авиационного техникума Александр Налётов.
Наибольшее количество новых направлений подготовки в интересах дальневосточных предприятий открывается в сферах машиностроения, электроэнергетики, добычи и переработки полезных ископаемых, транспорта и логистики, строительства.
Среди новых профессий будут и уникальные для Дальнего Востока. В Якутии Жатайский техникум начинает обучение по специальности «Повар судовой» в интересах Ленского объединенного речного пароходства. Региональный технический колледж в городе Мирный начнёт подготовку технологов воды, топлива и смазочных материалов на электрических станциях. Амурский педагогический колледж открывает обучение по направлению «Спорт (тренер по спорту)» - кроме Амурской области, профессиональных тренеров в системе среднего профессионального образования в стране сейчас выпускает лишь Институт СПО Московского государственного университета спорта и туризма. Чукотский северо-восточный техникум посёлка Провидения открыл уникальное направление «Организация оперативного (экстренного) реагирования в чрезвычайных ситуациях».
В целом, начиная с 2015 года на Дальнем Востоке по востребованным профессиям и специальностям высшего и среднего профессионального образования в интересах инвесторов запущено 92 новых программы (без учёта новых профессий социальной сферы). Об этом сообщает пресс-служба министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.
Ссузы Бурятии открывают новые специальности для местных инвестпроектов
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