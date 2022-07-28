В Бурятии рядом с Байкалом построили теплицы для выращивания леса





В селе Гремячинск Прибайкальского района Бурятии сотрудники Кикинского лесхоза возвели сразу пять теплиц для выращивания молодого леса. Одну из теплиц сразу ввели в эксплуатацию, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.В теплице – свой климат. Ежедневно специалисты контролируют и регулируют температуру и влажность воздуха, рыхлят, пропалывают и удобряют землю. Главная цель – восстановить как можно больше погибших лесов на Байкале.- Здесь мы выращиваем 250 тысяч сеянцев сосны с закрытой корневой системой. Как только сеянцы подрастут, мы сможем высадить их в центральной экологической зоне Байкала. Такого количества хватит, чтобы восстановить 125 га погибшего леса, - рассказала главный лесничий Кикинского лесничества Лариса Зайцева.Сеянцы с закрытой корневой системой обеспечивают лучшую приживаемость, нежели выращенные в открытом грунте, а специальные тепличные условия позволяют быстрее и качественнее вырастить будущий лес.Всего в питомниках Прибайкальского района выращивают около 5 млн будущих деревьев ежегодно. Уже следующей весной лесоводы посеют весь тепличный комплекс – это ещё более 1 млн сеянцев сосны.