В Улан-Удэ открылся читальный зал под открытым небом

Возрастное ограничение 0+

На площади Советов в Улан-Удэ открылся летний читальный зал, организованный центральной городской библиотекой имени Исая Калашникова.- Это уникальная литературная площадка, которая поможет отвлечься от городской суеты, отдохнуть от интернета и гаджетов, прочитать интересные книги или ознакомиться со свежей прессой, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.Улан-удэнцы могут принять участие в буккроссинге, основанном на принципе «Прочитал – передай другому», а также с помощью QR-кода зарегистрироваться на сайте библиотеки и оформить заказ на получение книг в городских библиотеках.Читальный зал работает со вторника по четверг, с 15.00-18.00 на площади Советов.