В Улан-Удэ открылся читальный зал под открытым небом

Площадка работает со вторника по четверг на площади Советов
На площади Советов в Улан-Удэ открылся летний читальный зал, организованный центральной городской библиотекой имени Исая Калашникова.
- Это уникальная литературная площадка, которая поможет отвлечься от городской суеты, отдохнуть от интернета и гаджетов, прочитать интересные книги или ознакомиться со свежей прессой, - сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.
Улан-удэнцы могут принять участие в буккроссинге, основанном на принципе «Прочитал – передай другому», а также с помощью QR-кода зарегистрироваться на сайте библиотеки и оформить заказ на получение книг в городских библиотеках.
Читальный зал работает со вторника по четверг, с 15.00-18.00 на площади Советов.
Возрастное ограничение 0+
Площадка работает со вторника по четверг на площади Советов
Финальные встречи и награждение пройдут 30 июля
Стала известна дата подписания концессионного соглашения по завершению строительства ТЭЦ-2
В настоящий момент к ИТС подключены 54 светофора – 40 из них модернизировали этим летом
«Такую «горячую» воду даже с холодной разбавлять не надо», - рассказывают возмущённые жители
Но солнечная погода в выходные всё же ожидается
Более половины жителей Бурятии проживают в частных домах
Оксана Бухольцева рассказала, что в детстве «профессионально» напарывалась на стеклянные осколки
Проблема уроженца Молдавии, тяжело больного и не имеющего российского гражданства, близка к разрешению
Вместо того, чтобы заниматься охраной животных, специалистам приходится работать уборщикам
Жителей Бурятии призывают не пропускать сроки ревакцинации
Директор крупного хозяйства в Бурятии рассказал о проблемах и перспективах «рискованного» земледелия
Осуждённые женщины проявили креативность
Более 20 взрослых собак, щенков и котят ждут новых хозяев
«Бурятия с вами!» - обращаются семьи военнослужащих