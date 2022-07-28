«Ульгэр» посетит с благотворительной акцией лагерь на Байкале
15 августа артисты театра кукол «Ульгэр» выезжают с благотворительной акцией в детский спортивно-оздоровительный лагерь «Энхалук», что находится на берегу озера Байкал в Бурятии. Там сейчас отдыхают ребята, прилетевшие из ДНР и ЛНР.
- Артисты представят уже любимое многими театрализованное представление «УльгэрShow» (0+), включающий игровую программу. Ребята окунутся в путешествие по Китаю, Африке, Бразилии, а также познакомится с некоторыми традиционными играми Бурятии, – рассказала министр культуры РБ Соелма Дагаева.
В лагерь приедут Эржэна Лхасарунова, Дымбрыл Улзутуев, Арсалан Бидагаров, Алдар Хишектуев, Ариунзул Лхашидням, Буд-Эрдэнэ Энхбат, Анастасия Худякова и Илья Бабешко. Об этом сообщает пресс-служба театра кукол.
Бурятский театр кукол покажет представление детям из ДНР и ЛНР
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