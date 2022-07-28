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В Бурятии заблокировали паблики о криминальной субкультуре

В Бурятии заблокировали паблики о криминальной субкультуре
Общество,  Фото:pexels.com
Заблокированы две группы «Вконтакте»

Прокуратура Курумканского района Бурятии в ходе мониторинга Интернета выявила в социальной сети «Вконтакте» две группы, пропагандирующие криминальную субкультуру.

- Законом предусмотрено ограничение доступа к информации в целях защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц. В связи с этим в суд предъявлено два административных исковых заявления о признании этой информации, запрещённой на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил иск, - сообщили в прокуратуре Бурятии.

Решения суда направлены в Роскомнадзор для включения адресов групп в единый реестр адресов, содержащих запрещённую информацию.

В настоящее время эти группы «Вконтакте» заблокированы.


прокуратура социальная сеть

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