В Бурятии заблокировали паблики о криминальной субкультуре

Заблокированы две группы «Вконтакте»
Прокуратура Курумканского района Бурятии в ходе мониторинга Интернета выявила в социальной сети «Вконтакте» две группы, пропагандирующие криминальную субкультуру.
- Законом предусмотрено ограничение доступа к информации в целях защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц. В связи с этим в суд предъявлено два административных исковых заявления о признании этой информации, запрещённой на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил иск, - сообщили в прокуратуре Бурятии.
Решения суда направлены в Роскомнадзор для включения адресов групп в единый реестр адресов, содержащих запрещённую информацию.
В настоящее время эти группы «Вконтакте» заблокированы.
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