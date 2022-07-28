В Бурятии заблокировали паблики о криминальной субкультуре

Заблокированы две группы «Вконтакте»



Прокуратура Курумканского района Бурятии в ходе мониторинга Интернета выявила в социальной сети «Вконтакте» две группы, пропагандирующие криминальную субкультуру.



- Законом предусмотрено ограничение доступа к информации в целях защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц. В связи с этим в суд предъявлено два административных исковых заявления о признании этой информации, запрещённой на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил иск, - сообщили в прокуратуре Бурятии.



Решения суда направлены в Роскомнадзор для включения адресов групп в единый реестр адресов, содержащих запрещённую информацию.



В настоящее время эти группы «Вконтакте» заблокированы.





