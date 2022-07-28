В ЕР объявили об акции «Собери ребёнка в школу» в регионах России и в ДНР

Первая партия школьных комплектов уже передана детям ЛНР



Ежегодная акция «Единой России» «Собери ребёнка в школу» распространится в этом году также на Донбасс и подконтрольные РФ территории Украины. Школьные наборы будут выданы детям, воспитывающимся в малообеспеченных и многодетных семьях.



Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на заместителя секретаря генсовета «Единой России» Дарью Лантратову, первая партия школьных комплектов, состоящая из рюкзаков и канцелярских принадлежностей, передана детям ЛНР представительницами женского комитета «Единой России» и активистами «Молодой Гвардии Единой России» в ходе встречи в Краснодоне. Их получат и дети погибших военных. Первая партия школьных принадлежностей достанется первоклассникам.



По словам председателя МГЕР Антона Демидова, «Молодая Гвардия» и московское отделение «Единой России» уже отправили в ЛНР гуманитарный груз весом три тонны. Речь о рюкзаках, тетрадях, фломастерах и ручках, пеналах для первоклассников и детских книгах.



По данным Демидова, сбором помощи занимаются все региональные отделения организации. Помочь хотят многие. Собранные партии будут доставлять каждые две недели волонтёры. Большая помощь нужна детям Мариуполя.



Акцию проводят каждый год, что предусмотрено партийным проектом «Новая школа». По словам координатора проекта, первого заместителя председателя комитета Госдумы по просвещению Алёны Аршиновой, которые приводит сайт партии er.ru, помощь в регионах страны доходит каждый год примерно до 160 тысяч детей, которые воспитываются в многодетных и малообеспеченных семьях.



«Единой Россией» организовано свыше четырёх тысяч специальных пунктов, где принимаются школьные принадлежности. Это канцелярские наборы и наборы для детского творчества, школьная форма и обувь, школьные рюкзаки, спортивный инвентарь. В этом году под особым вниманием будут дети, вынужденные покинуть ранее Донбасс и занятые российскими войсками территории.



- Акция «Собери ребёнка в школу» стала доброй и многолетней традицией активистов партии. Всегда есть семьи, которым помощь, не только денежная, но и в виде учебников, школьной формы, не будет лишней. Ежегодно местными отделениями проводится работа по выявлению таких семей, организации сбора помощи и её распределения. Так, в начале прошлого учебного года почти две тысячи семей получили помощь в подготовке к школе. Отмечу, что помощь эта не одноразовая – ранее в период обучения на удалёнке 1200 планшетов и более ста ноутбуков и ПК было вручено семьям для обеспечения технической возможности быть на связи с учителем и сверстниками. В этом году мы планируем провести акцию с широким вовлечением депутатского корпуса, партийного актива. Важно, чтобы каждый ребёнок пришёл в школу первого сентября готовым к учебному году, а наша задача – это организовать, - заявил Владимир Ведерников, и. о. руководителя фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Республики Бурятия.



