Улан-удэнский депутат нашёл могилу деда-фронтовика в Беларуси









Депутат Улан-Удэнского горсовета Сергей Бурдиков долго занимался поисками могилы дедушки Бориса Павловича Бурдикова, который погиб в 1944 году. Единственное, что знали близкие погибшего, - он пал в бою в Белоруссии. В похоронке сообщалось только: «Проявив геройство и мужество, погиб при освобождении Белоруссии». Но где именно – неизвестно.- Я представлял себе деда – сурового солдата, пожилого, бородатого. Когда мне было 17, случайно в разговоре с бабушкой Ирой (младшей сестрой деда) прозвучало - Боря ушёл на фронт в моём возрасте. С войной больше были связаны истории прадеда. Павел Фёдорович воевал с 1941-го, служил водителем. На Ладоге стал снимать двери с кабин, чтобы можно было выскочить (и это однажды спасло ему жизнь). Прошёл всё – от Ленинграда до Ирана и Манчжурии. Самое тяжёлое из его писем – как раз после того, как он получил из дома весть о гибели сына. Но где похоронен Борис, для родных оставалось тайной. Дед ушёл на фронт, не дождавшись рождения сына и приписав себе год. В свою последнюю схватку Борис Павлович вступил 7-го июля 1944-го, в траншейном бою забрав жизни трёх фашистских солдат и офицера. Похоронен был в братской могиле на территории Витебской области, - рассказал на своей странице в соцсети Сергей Бурдиков.Похоронен Борис Павлович был в братской могиле на территории Витебской области.- Поиски этой могилы были долгими. Первые из полученных документов – наградные к медали «За Отвагу», указывали на деревню Козоногово, от которой наступали наши. Позже выяснили, что это ошибка - наступление было от местечка Козлишки, а братскую могилу вырыли в 9 километрах от села Видзы Браславского района Витебской области. Сколько таких могил на белорусской земле – страшно представить. Мы уже было решили ехать туда, брать машину, объезжать район – рано или поздно надеялись найти. Параллельно я оставлял сообщения на местных форумах – просил поискать фамилию на мемориальных плитах, - рассказал Сергей Бурдиков.И только 9 мая 2022 года он получил фото с братской могилы, на которой было имя деда.- Спасибо вам, неизвестные белорусские друзья! За то, как бережно вы относитесь к погибшим при освобождении родной земли советским солдатам. Ефрейтор Бурдиков навечно остался в селе Видзы, и память о его последнем бое тоже останется навечно, - написал тогда Сергей Бурдиков.Получив разрешение на установку небольшой мемориальной плиты, они с супругой и детьми поехали к могиле.- В общем, через 78 лет после смерти первые родственники побывали на могилке. Поставили плиту, положили цветы. И поплакали, конечно, - поделился Сергей Бурдиков.По словам депутата, забота, с которой содержатся воинские захоронения, очень его тронула: «И глава сельского исполкома, и сотрудники – все прилагают огромные усилия, чтобы поддерживать мемориалы в идеальном порядке. И так по всей Беларуси. Мы ехали через деревни, и везде братские могилы ухожены, везде свежие венки и живые цветы. Как мне рассказала замглавы села Видзы Ольга Гасянец, жители сами высаживают цветы, как только достаточно потеплеет. Пока мы устанавливали плиту, на площади останавливались машины и люди подходили к памятнику. Машины с белорусскими, российскими, литовскими номерами. Старики гуляли с внуками, молодёжь. Низкий поклон всем, кто сохраняет эту память. Дай бог, чтобы нашлись все погибшие. В том числе, надеюсь, и второй мой дед Василий Мешин».Также на мемориальной плите нашлась фамилия ещё одного воина из Бурятии, о чём депутат также написал в своём посте: «И вот ещё что: на мемориальной плите мы нашли фамилию воина из Бурятии. Буда Сандинович Норбаев (в ряде архивов указано «Сандокович» и «Сандонович»). Орденоносец, истребитель танков, ушедший на фронт в 1942 году из Закамны. Просьба – если у вас есть знакомые из Закаменского района, возможно, найдутся родные героя. Передайте, что он нашёл покой рядом с боевыми товарищами, его имя увековечено и к памятному месту относятся с заботой и уважением».27 июля Сергей Бурдиков поделился на своей странице радостной новостью – родные Буды Сандаковича вышли на связь:«Нашлись! Родные Буды Сандаковича, чьё имя мы увидели на братской могиле в селе Видзы, вышли на связь. Только он оказался не Норбаев, а Норбоев. Житель улуса Санага Закаменского района. Призван в 1942, служил в 51 гвардейском истребительно-противотанковом артиллерийском дивизионе 46 гвардейской стрелковой дивизии. За подвиг в марте 1944-го получил Орден Славы III степени. Погиб (ориентировочно) 5-го июля 1944-го. У Буды Сандаковича много внуков, надеюсь, им тоже удастся добраться до места захоронения. Пусть все герои будут найдены!»Среди прочих комментариев к посту обнаружился комментарий внучатой племянницы Буды Сандаковича: «Сергей Владимирович, огромное Вам спасибо за то, что позаботились и собрали информацию и о нашем родственнике, дедушке, отце! Здоровья, счастья, благополучия Вам!!!»