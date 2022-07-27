Депутат горсовета Вадим Бредний рассказал о выполненных наказах

Вадим Бредний уже 13 лет представляет интересы жителей Шишковки



Депутат Улан-Удэнского горсовета по избирательному округу № 2 Вадим Бредний рассказал о самых важных выполненных наказах жителей. Бредний представляет интересы жителей Шишковки в горсовете с 2009 года.



- Основной своей задачей в работе в горсовете считаю выполнение наказов избирателей -чтобы на Шишковке было удобно жить, нас окружали хорошие дороги, освещённые дворы, детские и спортивные площадки, - рассказал он.



Так, обновлённый сквер имени Сенчихина стал центром общественной и культурной жизни микрорайона Шишковка. В сквере встречают праздники - Дни Победы, знаний, защиты детей, в которых участвует большое количество жителей округа. В зелёном сквере проводят время родители с детьми, пенсионеры, ветераны. Кроме прочего, здесь установлены спортивные тренажёры, на которых могут позаниматься все желающие.



На спортивной базе школы № 26 проводятся спортивные турниры на призы депутата среди взрослых и детей.



Продолжает активно работать клуб ветеранов «Пилот» по улице Чертенкова, 51.



- Наши ветераны занимаются скандинавской ходьбой, оздоровительной гимнастикой, выезжали на экскурсии в районы Бурятии, отмечают праздники, - отметил депутат.



В 2022 году по программам «Народный бюджет» и выполнения наказов избирателей была построена спортивная площадка на Пушкина, 24, отвечающая всем требованиям для занятий спортом.



По программе «1000 дворов» идёт строительство многофункциональной площадки для занятий спортом и отдыха для разных возрастных групп по улице Пушкина, 35.



Как депутат горсовета Вадим Бредний контролирует качество выполнения работ и расходование бюджетных средств по муниципальным целевым программам, привлекает на округ финансирование крупных проектов по муниципальным и федеральным программам.



Несмотря на проводимые работы по благоустройству, есть на округе проблемные вопросы: плохие дороги и тротуары, неосвещённые улицы и дворы, бродячие собаки. Но работы по устранению этих недостатков уже ведутся.



Одним из главным выполненных наказов депутат считает открытие современной поликлиники для детей Железнодорожного района по улице Пушкина, 24 Б.



- Только совместной работой органов государственной и исполнительной власти, депутатов горсовета и Народного Хурала, управляющих компаний и конечно же, жителей, мы сможем сделать наш округ удобным и комфортным для проживания, - заключил Вадим Бредний.



Отметим, депутаты Улан-Удэнского горсовета ежедневно работают в комиссиях и комитетах над вопросами текущей деятельности и жизнеобеспечения.

