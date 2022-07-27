27 июля

26 июля

Популярное

Депутат горсовета Вадим Бредний рассказал о выполненных наказах

Депутат горсовета Вадим Бредний рассказал о выполненных наказах
Общество, 
Вадим Бредний уже 13 лет представляет интересы жителей Шишковки

Депутат Улан-Удэнского горсовета по избирательному округу № 2 Вадим Бредний рассказал о самых важных выполненных наказах жителей. Бредний представляет интересы жителей Шишковки в горсовете с 2009 года.

- Основной своей задачей в работе в горсовете считаю выполнение наказов избирателей -чтобы на Шишковке было удобно жить, нас окружали хорошие дороги, освещённые дворы, детские и спортивные площадки, - рассказал он.

Так, обновлённый сквер имени Сенчихина стал центром общественной и культурной жизни микрорайона Шишковка. В сквере встречают праздники - Дни Победы, знаний, защиты детей, в которых участвует большое количество жителей округа. В зелёном сквере проводят время родители с детьми, пенсионеры, ветераны. Кроме прочего, здесь установлены спортивные тренажёры, на которых могут позаниматься все желающие.

На спортивной базе школы № 26 проводятся спортивные турниры на призы депутата среди взрослых и детей.

Продолжает активно работать клуб ветеранов «Пилот» по улице Чертенкова, 51.

- Наши ветераны занимаются скандинавской ходьбой, оздоровительной гимнастикой, выезжали на экскурсии в районы Бурятии, отмечают праздники, - отметил депутат.

В 2022 году по программам «Народный бюджет» и выполнения наказов избирателей была построена спортивная площадка на Пушкина, 24, отвечающая всем требованиям для занятий спортом.

По программе «1000 дворов» идёт строительство многофункциональной площадки для занятий спортом и отдыха для разных возрастных групп по улице Пушкина, 35.

Как депутат горсовета Вадим Бредний контролирует качество выполнения работ и расходование бюджетных средств по муниципальным целевым программам, привлекает на округ финансирование крупных проектов по муниципальным и федеральным программам.

Несмотря на проводимые работы по благоустройству, есть на округе проблемные вопросы: плохие дороги и тротуары, неосвещённые улицы и дворы, бродячие собаки. Но работы по устранению этих недостатков уже ведутся.

Одним из главным выполненных наказов депутат считает открытие современной поликлиники для детей Железнодорожного района по улице Пушкина, 24 Б.

- Только совместной работой органов государственной и исполнительной власти, депутатов горсовета и Народного Хурала, управляющих компаний и конечно же, жителей, мы сможем сделать наш округ удобным и комфортным для проживания, - заключил Вадим Бредний.

Отметим, депутаты Улан-Удэнского горсовета ежедневно работают в комиссиях и комитетах над вопросами текущей деятельности и жизнеобеспечения. 
депутаты горсовета

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Супруги из Усть-Ордынского округа отметили «золотую свадьбу»
Супруги из Усть-Ордынского округа отметили «золотую свадьбу»
Общество, 27.07.2022
В Осинском районе чествовали юбиляров семейной жизни
В Бурятии медведи воруют лакомства у туристов
В Бурятии медведи воруют лакомства у туристов
Общество, 27.07.2022
Медведи бродят по берегам рек и озера Байкал
Депутат горсовета Вадим Бредний рассказал о выполненных наказах
Депутат горсовета Вадим Бредний рассказал о выполненных наказах
Общество, 27.07.2022
Вадим Бредний уже 13 лет представляет интересы жителей Шишковки
В образцах рыбы из Бурятии обнаружили паразитов
В образцах рыбы из Бурятии обнаружили паразитов
Общество, 27.07.2022
Специалисты исследовали образцы хищных рыб  
В Бурятии формируется именное подразделение контрактников «Байкал»
В Бурятии формируется именное подразделение контрактников «Байкал»
Общество, 27.07.2022
Военнослужащие будут обеспечиваться дополнительными гарантиями по решению правительства республики
Улан-удэнцы раскритиковали качество ремонтируемой дороги
Улан-удэнцы раскритиковали качество ремонтируемой дороги
Общество, 27.07.2022
«Дорога рушится на всём протяжении», - бьют тревогу жители
В Улан-Удэ строят велосипедную дорожку во дворе
В Улан-Удэ строят велосипедную дорожку во дворе
Общество, 27.07.2022
Она будет протяжённостью 400 метров
Часть Улан-Удэ на сутки лишится холодной воды
Часть Улан-Удэ на сутки лишится холодной воды
Общество, 27.07.2022
В середине августа запланированы ремонтные работы
В Бурятии пострадавшим от града жителям выплатят по 10 тысяч
В Бурятии пострадавшим от града жителям выплатят по 10 тысяч
Общество, 27.07.2022
Материальную помощь окажут первым 50 пострадавшим
Ярмарка «Клубничная феерия» пройдёт в Байкальске
Ярмарка «Клубничная феерия» пройдёт в Байкальске
Общество, 27.07.2022
Организаторы уверены, что Байкальск заслуживает звания «Клубничной столицы Сибири»
В Бурятии во второй раз выберут лучшего лесного пожарного
В Бурятии во второй раз выберут лучшего лесного пожарного
Общество, 27.07.2022
Конкурсантам предстоит преодолеть специальную полосу препятствий
Глава Бурятии: Сельское хозяйство – это про землю наших предков
Глава Бурятии: Сельское хозяйство – это про землю наших предков
Общество, 27.07.2022
Алексей Цыденов в публикации о сельском хозяйстве раскрыл основные проблемы отрасли и рассказал, на что правительство Бурятии делает акценты в развитии жизни на селе
В Бурятии прошли учения на двух мостах
В Бурятии прошли учения на двух мостах
Общество, 27.07.2022
Учения провели на мостах через Селенгу
В Бурятии растёт число заболевших коронавирусом
В Бурятии растёт число заболевших коронавирусом
Общество, 27.07.2022
За сутки также выросло число госпитализированных

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^