Специалисты исследовали образцы хищных рыб
Рыба в водоёмах Бурятии заражена паразитами, что подтвердило очередное исследование. Паразитов нашли в образцах хищных рыб (щуки, окуня и пр.).
- 25 июля в Иркутскую межобластную ветеринарную лабораторию поступили пробы патологического материала хищной рыбы, отобранной инспекторами Россельхознадзора в водоёмах Бурятии. В результате проведённых паразитологических испытаний в пяти образцах в содержании желудочно-кишечного тракта рыбы обнаружены нематоды (круглые черви), Этот патогенный и широко распространенный паразит хищных рыб, обитающих в пресных водоёмах, вызывает рафидаскаридоз (гельминтозное заболевание рыб), - сообщили в Иркутской ветеринарной лаборатории.
Водоёмы, в которых выловили рыбу с паразитами, пока неизвестны. Как пояснили «Байкал-Daily» в самой лаборатории, все пробы зашифрованы для объективной оценки.
Вообще же в первом полугодии 2022 года у половозрелых промысловых рыб выявлено три инвазионных (то есть паразитарных, вызванных паразитами) заболевания.
Так что всем любителям рыбалки в Бурятии советуют тщательно обеззараживать выловленную рыбу.
В образцах рыбы из Бурятии обнаружили паразитов
Общество, Фото:
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