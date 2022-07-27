В следующем году поменяют 6 лифтов в 3 многоквартирных домах
В этом году в Улан-Удэ установили 4 новых лифта в многоквартирных домах на улице Павлова, 57 и проспекте Строителей, 20. Всего до конца региональной программы капитального ремонта в республике запланировано заменить 522 лифта.
- В девятиэтажном доме на улице Павлова, 57 лифт отслужил 25 лет и подлежит замене. Подрядная организация в мае демонтировала старый лифт и смонтировала новый – его производят в Белоруссии ОАО «Могилевлифтмаш». Лифт прошёл техническое освидетельствование, сегодня прошла приёмка работ, и после этого жители смогут пользоваться новым лифтом. Он имеет плавный ход и повышенную точность остановки, комфортабельную кабину и пониженную шумность, - рассказали в фонде капитального ремонта.
Также в августе в Улан-Удэ пройдёт приёмка ещё 3 новых лифтов в доме на проспекте Строителей, 20.
В 2023 году заменят ещё 6 лифтов в 3 многоквартирных домах: на улице Революции 1905 года, 104а, улице Ключевская, 11 и улице Ключевская, 13. В 2024 году заменят 13 лифтов в 5 домах.
Как сообщает пресс-служба министерства строительства РБ, с 2016 года в Бурятии в рамках программы капремонта заменили 153 лифта в 60 многоквартирных домах.
В Бурятии заменят на новые 522 лифта
Общество, Фото:
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