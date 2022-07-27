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В Улан-Удэ осуждённые сочинили стихотворения о военно-морском флоте

В Улан-Удэ осуждённые сочинили стихотворения о военно-морском флоте
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
В колонии прошёл творческий конкурс

В женской исправительной колонии №7 в Улан-Удэ между осуждёнными провели конкурс стихов собственного сочинения. Мероприятие посвятили Дню военно-морского флота.

- В начале мероприятия коротко рассказали о празднике, а затем осуждённые декламировали стихи для жюри. Последние оценивали выразительность чтения и дикцию, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

осужденные конкурс

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