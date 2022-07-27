Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поздравили детсадовцы

Для дошкольников провели экскурсию и рассказали об истории корабля



Воспитанники одного из детских садов города Владивосток посетили корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флот в преддверии Дня Военно-Морского флота России.



Экипаж встретил группу из 40 малышей познавательной программой, в ходе которой для детей была проведена экскурсия по корвету с рассказом об истории корабля. Дошкольникам показали артиллерийское вооружение корвета, каюты личного состава, познакомили с корабельным бытом, рассказали им про особенности военно-морской службы.



Воспитанники детского сада поблагодарили моряков за экскурсию и поздравили их с приближающимся Днём ВМФ, спев на вертолётной площадке для всего собравшегося экипажа корвета песню «Все мы моряки».



Мероприятие было организовано в рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

