Для дошкольников провели экскурсию и рассказали об истории корабля
Воспитанники одного из детских садов города Владивосток посетили корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флот в преддверии Дня Военно-Морского флота России.
Экипаж встретил группу из 40 малышей познавательной программой, в ходе которой для детей была проведена экскурсия по корвету с рассказом об истории корабля. Дошкольникам показали артиллерийское вооружение корвета, каюты личного состава, познакомили с корабельным бытом, рассказали им про особенности военно-морской службы.
Воспитанники детского сада поблагодарили моряков за экскурсию и поздравили их с приближающимся Днём ВМФ, спев на вертолётной площадке для всего собравшегося экипажа корвета песню «Все мы моряки».
Мероприятие было организовано в рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поздравили детсадовцы
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Девочку назвали Екатериной
В республике издадут сборник «Отец мой был природный пахарь»
Для дошкольников провели экскурсию и рассказали об истории корабля
Команда учреждения стала региональным победителем одной из номинаций
Спортивные комплексы смонтируют до начала осени
Александр Халтагаров стал призёром в быстрой и молниеносной программе соревнований
В Осинском районе чествовали юбиляров семейной жизни
Организовано две разноуровневые полосы движения
Обновлённый сквер в Гусиноозёрске не прошёл испытание дождём
Медведи бродят по берегам рек и озера Байкал
Вадим Бредний уже 13 лет представляет интересы жителей Шишковки
Специалисты исследовали образцы хищных рыб
Военнослужащие будут обеспечиваться дополнительными гарантиями по решению правительства республики
В колонии прошёл творческий конкурс
«Дорога рушится на всём протяжении», - бьют тревогу жители