27 июля

26 июля

Популярное

Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поздравили детсадовцы

Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поздравили детсадовцы
Общество,  Фото:пресс-служба ВВО
Для дошкольников провели экскурсию и рассказали об истории корабля

Воспитанники одного из детских садов города Владивосток посетили корвет «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» Тихоокеанского флот в преддверии Дня Военно-Морского флота России.

Экипаж встретил группу из 40 малышей познавательной программой, в ходе которой для детей была проведена экскурсия по корвету с рассказом об истории корабля. Дошкольникам показали артиллерийское вооружение корвета, каюты личного состава, познакомили с корабельным бытом, рассказали им про особенности военно-морской службы.

Воспитанники детского сада поблагодарили моряков за экскурсию и поздравили их с приближающимся Днём ВМФ, спев на вертолётной площадке для всего собравшегося экипажа корвета песню «Все мы моряки».

Мероприятие было организовано в рамках военно-патриотического воспитания подрастающего поколения, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
Алдар Цыденжапов корвет ВМФ военно-морской флот экскурсия дети день ВМФ детские сады

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии реализуют проект по сохранению культуры семейских
В Бурятии реализуют проект по сохранению культуры семейских
Общество, 27.07.2022
В республике издадут сборник «Отец мой был природный пахарь»
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поздравили детсадовцы
Экипаж корвета «Алдар Цыденжапов» поздравили детсадовцы
Общество, 27.07.2022
Для дошкольников провели экскурсию и рассказали об истории корабля
Школу из Гусиноозёрска отметили на всероссийском футбольном фестивале
Школу из Гусиноозёрска отметили на всероссийском футбольном фестивале
Общество, 27.07.2022
Команда учреждения стала региональным победителем одной из номинаций
В парках Улан-Удэ устанавливают новые спортплощадки
В парках Улан-Удэ устанавливают новые спортплощадки
Общество, 27.07.2022
Спортивные комплексы смонтируют до начала осени
Шашист из Бурятии завоевал 2 медали чемпионата Сибири
Шашист из Бурятии завоевал 2 медали чемпионата Сибири
Общество, 27.07.2022
Александр Халтагаров стал призёром в быстрой и молниеносной программе соревнований
Супруги из Усть-Ордынского округа отметили «золотую свадьбу»
Супруги из Усть-Ордынского округа отметили «золотую свадьбу»
Общество, 27.07.2022
В Осинском районе чествовали юбиляров семейной жизни
В Байкальском прибое в Бурятии организовали движение под ж/д мостом
В Байкальском прибое в Бурятии организовали движение под ж/д мостом
Общество, 27.07.2022
Организовано две разноуровневые полосы движения
В Бурятии в новом сквере провалилась плитка
В Бурятии в новом сквере провалилась плитка
Общество, 27.07.2022
Обновлённый сквер в Гусиноозёрске не прошёл испытание дождём
В Бурятии медведи воруют лакомства у туристов
В Бурятии медведи воруют лакомства у туристов
Общество, 27.07.2022
Медведи бродят по берегам рек и озера Байкал
Депутат горсовета Вадим Бредний рассказал о выполненных наказах
Депутат горсовета Вадим Бредний рассказал о выполненных наказах
Общество, 27.07.2022
Вадим Бредний уже 13 лет представляет интересы жителей Шишковки
В образцах рыбы из Бурятии обнаружили паразитов
В образцах рыбы из Бурятии обнаружили паразитов
Общество, 27.07.2022
Специалисты исследовали образцы хищных рыб  
В Бурятии формируется именное подразделение контрактников «Байкал»
В Бурятии формируется именное подразделение контрактников «Байкал»
Общество, 27.07.2022
Военнослужащие будут обеспечиваться дополнительными гарантиями по решению правительства республики
Улан-удэнцы раскритиковали качество ремонтируемой дороги
Улан-удэнцы раскритиковали качество ремонтируемой дороги
Общество, 27.07.2022
«Дорога рушится на всём протяжении», - бьют тревогу жители

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^