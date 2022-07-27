«Дорога рушится на всём протяжении», - бьют тревогу жители
Жители Улан-Удэ раскритиковали новый асфальт, уложенный по улице Блинова. Обращение опубликовали вчера, 26 июля, в группе «Весь Улан-Удэ • Бурятия».
- Несколько дней в Улан-Удэ идут дожди, и вместе с ними утекает не так давно обновлённый асфальт, которому нет ещё и месяца, дорога рушится на всем протяжении от «Стрелки» до «ЗММК». Друзья, я прошу максимального репоста, чтобы это каким-то чудесным образом долетело до нашего правительства, - написал возмущённый автор поста.
В комментариях появилось разъяснение от мэрии Улан-Удэ. Оказалось, что дорога ещё не принята, а значит, дорожный ремонт не окончен.
- Работы по ремонту автомобильной дороги по улице Блинова не завершены и не приняты. Строительный контроль заказчика работает также на данной дороге. Если будут выявлены какие-либо дефекты, они будут устранены подрядчиком. Приёмка работ будет комиссионной после подтверждения качества работ по контракту лабораторными испытаниями, - прокомментировали в мэрии.
Там же горожане поспешили обратить внимание администрации города на другую строящуюся дорогу: «Сейчас делают дорогу в Энергетик. Так там нет ни одной ливнёвки. Сейчас идут дожди, лужи огромные в районе 140а квартала».
Улан-удэнцы раскритиковали качество ремонтируемой дороги
Общество, Фото:
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