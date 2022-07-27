Она будет протяжённостью 400 метров
Новая велодорожка появится во дворе домов №№ 5, 7 в микрорайоне Сокол в Улан-Удэ. Её протяжённость будет 400 метров.
- Здесь подрядчик строит двор типа «Максимал», который будет разделён на несколько игровых зон: для детей от 3 до 7 лет и от 7 до 14 лет. Для взрослых предусмотрены спортивные площадки и зона тихого отдыха. Это позволит создать пространство, чтобы всем провести свободное время с пользой, - сообщили в администрации города.
Строители уже уложили бетонное основание для спортивной площадки, установили малые архитектурные формы, приступили к строительству тротуарной дорожки.
– Все работы по проекту у нас на строгом контроле, еженедельно проводим выездные комиссии. Всего в Советском районе по этому проекту благоустраиваются три двора: по ул. Профсоюзная, Кабанская и в Соколе. Все выявленные замечания подрядчик принимает в работу и исправляет, – сообщил руководитель администрации Советского района Евгений Эрдыниев во время рабочего выезда.
В Улан-Удэ строят велосипедную дорожку во дворе
Общество, Фото:
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