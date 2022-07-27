В Улан-Удэ приедет дрессировщик Эдгард Запашный

Общество, Фото: пресс-служба президента России

Представитель известной цирковой династии встретится с главой Бурятии



Народный артист России, генеральный директор Большого Московского государственного цирка, член совета при президенте РФ по культуре и искусству Эдгард Запашный приедет 1 августа в Улан-Удэ по приглашению цирка Бурятии и встретится с главой республики Алексеем Цыденовым.



- Вместе мы обсудим вопросы развития циркового дела на Дальнем Востоке и Эдгард Вальтерович посетит пластический цирковой спектакль «Zam-Life» (16+) в ФСК, – рассказала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Напомним, что 25 июля на совещании с членами правительства и президентом России федеральному министерству культуры было поручено продумать новые меры поддержки циркового искусства. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры РБ.

