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Часть Улан-Удэ на сутки лишится холодной воды

Часть Улан-Удэ на сутки лишится холодной воды
Общество,  Фото:pixabay.com
В середине августа запланированы ремонтные работы

С 20:00 18 августа до 24:00 19 августа будет прекращена подача холодной воды. Под отключение попала большая часть Октябрьского района Улан-Удэ.

Об этом заранее предупредил МУП «Водоканал». Неудобства будут связаны в связи с проведением работ по замене затворов на водопроводной сети.

Список адресов, попадающих под отключение:

1. Промзона юго-запада
2. 110-113 квартала
3. 105-106 квартала
4. 115 квартал
5. 102 квартал
6. 101-120 квартала
7. мкр. Горького
8. мкр. Комушка
9. мкр. Радужный
10. мкр. Тепловик
11. 140«а», 140«6» квартала
12. мкр. Светлый
13. мкрн Энергетик
14. ДНТ «Кедр»
15. Котельная ТЭЦ-2
16. п. Забайкальский
17. котельная юго-запада
18. п. Таежный
19. с. Ангабаева
20. мкр. Южлаг
21. 1-4км СЗТ
22. 142 квартал
23. ДНТ «Перспектива»
24. 148 квартал
25. промзона Силикатная
26. п. Вахтовый.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Железнодорожном районе города 21 июля начался длительный ремонт теплосетей. Здесь жители 144 домов не получат горячую воду до 1 сентября. Жильцов попросили отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.


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