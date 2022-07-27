В середине августа запланированы ремонтные работы
С 20:00 18 августа до 24:00 19 августа будет прекращена подача холодной воды. Под отключение попала большая часть Октябрьского района Улан-Удэ.
Об этом заранее предупредил МУП «Водоканал». Неудобства будут связаны в связи с проведением работ по замене затворов на водопроводной сети.
Список адресов, попадающих под отключение:
1. Промзона юго-запада
2. 110-113 квартала
3. 105-106 квартала
4. 115 квартал
5. 102 квартал
6. 101-120 квартала
7. мкр. Горького
8. мкр. Комушка
9. мкр. Радужный
10. мкр. Тепловик
11. 140«а», 140«6» квартала
12. мкр. Светлый
13. мкрн Энергетик
14. ДНТ «Кедр»
15. Котельная ТЭЦ-2
16. п. Забайкальский
17. котельная юго-запада
18. п. Таежный
19. с. Ангабаева
20. мкр. Южлаг
21. 1-4км СЗТ
22. 142 квартал
23. ДНТ «Перспектива»
24. 148 квартал
25. промзона Силикатная
26. п. Вахтовый.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Железнодорожном районе города 21 июля начался длительный ремонт теплосетей. Здесь жители 144 домов не получат горячую воду до 1 сентября. Жильцов попросили отнестись к сложившейся ситуации с пониманием.
Часть Улан-Удэ на сутки лишится холодной воды
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В середине августа запланированы ремонтные работы
Материальную помощь окажут первым 50 пострадавшим
Организаторы уверены, что Байкальск заслуживает звания «Клубничной столицы Сибири»
Конкурсантам предстоит преодолеть специальную полосу препятствий
Алексей Цыденов в публикации о сельском хозяйстве раскрыл основные проблемы отрасли и рассказал, на что правительство Бурятии делает акценты в развитии жизни на селе
Учения провели на мостах через Селенгу
За сутки также выросло число госпитализированных
Леса не горят из-за дождей
В «мусорном» вопросе разбиралась прокуратура
Мужчину приговорили к ограничению свободы
Сборная республики сыграет с гостями из Красноярского и Алтайского краёв
Соревнования пройдут на Гусином озере
В регионе облачно с прояснением
Общество, 26.07.2022
Новая выставка откроется в музее имени Сампилова
Общество, 26.07.2022
Это игровой комплекс с площадкой для игры в волейбол и баскетбол, а также с зоной воркаута