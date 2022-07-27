В районе Бурятии открыли духовно-просветительский центр

Общество, Фото: пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии

Он появился в Тункинском районе



В начале июля при храме апостолов Петра и Павла в посёлке Аршан Тункинского района Бурятии были закончены подготовительные работы к открытию духовно-просветительского центра «Преображение». Центр расположился в здании храма на втором этаже звонницы.



В прошлом году приход храма стал победителем конкурса на предоставление субсидий из республиканского бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям. Под руководством настоятеля храма иерея Иоанна Братенкова, благодаря пожертвованиям и участию прихожан удалось приобрести строительные материалы и провести отделочные работы помещения, а на выделенный грант приобретена мебель, оргтехника и обогреватели.



Официальное открытие и начало работы духовно-просветительского центра было приурочено к престольному празднику храма святых первоверховных апостолов Петра и Павла. В середине июля прошли первые мероприятия: встречи с просмотром видеоматериалов, беседы с детьми и взрослыми.



- Занятия будут проходить по воскресным дням в основном, конечно, на духовно-нравственные темы, но также будут обсуждаться и многие другие актуальные на сегодняшний день вопросы, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии.

