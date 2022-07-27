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Шашист из Бурятии завоевал 2 медали чемпионата Сибири

Шашист из Бурятии завоевал 2 медали чемпионата Сибири
Общество,  Фото:федерация шашек Иркутска
Александр Халтагаров стал призёром в быстрой и молниеносной программе соревнований

В Иркутске прошёл чемпионат Сибирского федерального округа по русским шашкам. В соревнованиях принимали участие 54 спортсмена из Бурятии, Иркутской области, Красноярского и Забайкальского краёв.

23 июля в состоялась быстрая программа чемпионата. По итогам соревнований в высшей лиге у мужчин третье место занял Александр Халтагаров из Бурятии.

24 июля проводилась молниеносная программа соревнований. В высшей лиге у мужчин призёром вновь стал Александр Халтагаров. На этот раз шашист занял второе место, опередив по коэффициенту трёх своих соперников. Об этом сообщает федерация шашек Иркутска.
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