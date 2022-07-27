Ярмарка «Клубничная феерия» пройдёт в Байкальске

Организаторы уверены, что Байкальск заслуживает звания «Клубничной столицы Сибири»
30 июля в Байкальске состоится ярмарка выходного дня «Клубничная феерия». Событие станет продолжением традиционного фестиваля клубники «Виктория» и будет посвящено завершению клубничного сезона, сообщили организаторы.
В программе «Клубничной феерии» — ярмарка товаров байкальских мастеров и садоводов, дегустация продуктов местных производителей, презентация новых городских арт-объектов, игры и конкурсы для детей, мастер-классы, выступления творческих музыкальных и театральных коллективов.
Ярмарка будет работать 30 июля с 12:00 до 20:00 в микрорайоне Гагарина у Дома торговли и на Фестивальной площади в Байкальске.
Посетителям предложат товары байкальских мастеров и рукодельников — подарки и украшения ручной работы, натуральную байкальскую косметику, посуду и предметы интерьера из стекла, экосладости и многое другое. Творческое объединение «ЛеНо» из Иркутска презентует на ярмарке оригинальный парфюм «Байкальская клубника» и ароматы байкальской линейки «Туман», «Трын-Трава» и «Пиономания».
На ярмарке будет работать летнее кафе. Местные производители проведут гастрономические мастер-классы и дегустации, на которых можно будет попробовать клубничную пастилу, переработанную ягоду, свежую выпечку и другие продукты.
Студенты ИРНИТУ представят на «Клубничной феерии» арт-объекты, которые в будущем украсят экотропы в Байкальске и его окрестностях. Среди них — инсталляции «Лыжное дерево», «Час клубники», «Клубничная долька», «ДНК клубники» и другие. Молодые архитекторы и дизайнеры создавали арт-объекты несколько недель в Байкальске под руководством старшего преподавателя и руководителя НИСКО «Град» Виктории Черниговской.
Для детей и их родителей готовится отдельная большая программа с конкурсами, играми, клоуном и аниматорами. В литературном кафе на ярмарке можно будет познакомиться с творчеством местных поэтов и песенников, а также послушать песни под гитару. Отдельные программы для посетителей представит историко-краеведческий музей имени Москальчука и его руководитель Альбина Ергина и музей «Природа Южного Прибайкалья» во главе с Алексеем Гулиным.
На Фестивальной площади для жителей Байкальска выступит музыкальная группа «Этно-бит» с шоу барабанщиков, областной театр кукол «Аистенок» покажет ярмарочное представление, а костюмированная группа детского журнала «Сибирячок» проведет мастер-классы.
- Ярмарка «Клубничная феерия» — это часть проекта «Культурно-социологическая арт-резиденция «Дело о клубнике». В его рамках мы исследуем феномен клубники в культурном коде города и визуальном облике Байкальска, помогаем проявить новую локальную идентичность, связанную с ягодой, которая после закрытия БЦБК для большинства байкальчан стала основным источником дохода. Мы считаем, что Байкальск заслуживает звания «Клубничной столицы Сибири», - сообщила руководитель фонда «Возрождение Земли Сибирской» Елена Творогова.
Вход на все события свободный и бесплатный.
Возрастное ограничение 0+
Ярмарка «Клубничная феерия» пройдёт в Байкальске
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