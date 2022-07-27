Девочку назвали Екатериной
25 июля в Хоринском районе Бурятии была произведена торжественная регистрация рождения сотого ребёнка с начала текущего года. В семье Антона Владимировича и Натальи Леонидовны родилась дочь. Малышку назвали Екатериной.
Девочка стала вторым ребёнком в семье. Её старшую сестру зовут Виктория.
Консультанты районного сектора поздравили счастливых родителей и вручили первый документ малышки – свидетельство о рождении. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.
В Хоринском районе Бурятии родился сотый ребёнок
Общество, Фото:
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