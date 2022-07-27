В Хоринском районе Бурятии родился сотый ребёнок

Общество, Фото: пресс-служба управления ЗАГС РБ

Девочку назвали Екатериной



25 июля в Хоринском районе Бурятии была произведена торжественная регистрация рождения сотого ребёнка с начала текущего года. В семье Антона Владимировича и Натальи Леонидовны родилась дочь. Малышку назвали Екатериной.



Девочка стала вторым ребёнком в семье. Её старшую сестру зовут Виктория.



Консультанты районного сектора поздравили счастливых родителей и вручили первый документ малышки – свидетельство о рождении. Об этом сообщает пресс-служба управления ЗАГС РБ.

