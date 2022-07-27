27 июля

26 июля

Популярное

В Бурятии во второй раз выберут лучшего лесного пожарного

В Бурятии во второй раз выберут лучшего лесного пожарного
Общество,  Фото:агентство лесного хозяйства
Конкурсантам предстоит преодолеть специальную полосу препятствий

В Улан-Удэ пройдёт республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2022».

Работники лесхозов и авиаотделений Забайкальской базы авиационной охраны лесов сойдутся за звание лучшего 4-5 августа. К участию допустят специалистов, стаж которых не менее года, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.

Конкурс будет проходить в три этапа. На первых двух этапах конкурсантам предстоит преодолеть полосу препятствий и продемонстрировать уровень физической подготовки с бегом по пересечённой местности на время. Брёвна будут имитировать поваленные деревья, а в руках специалистов будет лесопожарное оборудование – мотопомпа с пожарным стволом, комплект напорного и всасывающего рукавов.

Последним этапом станет проверка теоретических знаний в области тушения лесных пожаров.

Победитель конкурса отправится на всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2022». Конкурс состоится в посёлке Софрино Московской области.

Конкурс проводится в Бурятии во второй раз. В прошлом году победитель республиканского этапа Виктор Филиппов занял шестое место среди 19 участников, от призового места его отделили всего несколько секунд. 


лесные пожарные конкурс

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии во второй раз выберут лучшего лесного пожарного
В Бурятии во второй раз выберут лучшего лесного пожарного
Общество, 27.07.2022
Конкурсантам предстоит преодолеть специальную полосу препятствий
Глава Бурятии: Сельское хозяйство – это про землю наших предков
Глава Бурятии: Сельское хозяйство – это про землю наших предков
Общество, 27.07.2022
Алексей Цыденов в публикации о сельском хозяйстве раскрыл основные проблемы отрасли и рассказал, на что правительство Бурятии делает акценты в развитии жизни на селе
В Бурятии прошли учения на двух мостах
В Бурятии прошли учения на двух мостах
Общество, 27.07.2022
Учения провели на мостах через Селенгу
В Бурятии растёт число заболевших коронавирусом
В Бурятии растёт число заболевших коронавирусом
Общество, 27.07.2022
За сутки также выросло число госпитализированных
В Бурятии нет лесных пожаров
В Бурятии нет лесных пожаров
Общество, 27.07.2022
Леса не горят из-за дождей
Улан-удэнец, не желая вакцинироваться, подделал медсправку
Улан-удэнец, не желая вакцинироваться, подделал медсправку
Общество, 27.07.2022
Мужчину приговорили к ограничению свободы 
В Улан-Удэ состоятся 6 матчей чемпионата СФО и ДФО по футболу
В Улан-Удэ состоятся 6 матчей чемпионата СФО и ДФО по футболу
Общество, 27.07.2022
Сборная республики сыграет с гостями из Красноярского и Алтайского краёв
В Бурятии состоится кубок по ловле спиннингом с лодок
В Бурятии состоится кубок по ловле спиннингом с лодок
Общество, 27.07.2022
Соревнования пройдут на Гусином озере
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
В Улан-Удэ преимущественно без осадков
Общество, 27.07.2022
В регионе облачно с прояснением
В Улан-Удэ покажут «Красоту, отражённую в фарфоре»
В Улан-Удэ покажут «Красоту, отражённую в фарфоре»
Общество, 26.07.2022
Новая выставка откроется в музее имени Сампилова
В райцентре Бурятии появился большой игровой комплекс
В райцентре Бурятии появился большой игровой комплекс
Общество, 26.07.2022
Это игровой комплекс с площадкой для игры в волейбол и баскетбол, а также с зоной воркаута
Улан-Удэ примет фестиваль здоровой еды и мороженого
Улан-Удэ примет фестиваль здоровой еды и мороженого
Общество, 26.07.2022
Праздник состоится в парке имени Жанаева
В нацпарке Бурятии посчитали редкие растения
В нацпарке Бурятии посчитали редкие растения
Общество, 26.07.2022
В Тунке нашли редкие виды мха

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^