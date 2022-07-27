Конкурсантам предстоит преодолеть специальную полосу препятствий
В Улан-Удэ пройдёт республиканский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный-2022».
Работники лесхозов и авиаотделений Забайкальской базы авиационной охраны лесов сойдутся за звание лучшего 4-5 августа. К участию допустят специалистов, стаж которых не менее года, сообщили в республиканском агентстве лесного хозяйства.
Конкурс будет проходить в три этапа. На первых двух этапах конкурсантам предстоит преодолеть полосу препятствий и продемонстрировать уровень физической подготовки с бегом по пересечённой местности на время. Брёвна будут имитировать поваленные деревья, а в руках специалистов будет лесопожарное оборудование – мотопомпа с пожарным стволом, комплект напорного и всасывающего рукавов.
Последним этапом станет проверка теоретических знаний в области тушения лесных пожаров.
Победитель конкурса отправится на всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший лесной пожарный – 2022». Конкурс состоится в посёлке Софрино Московской области.
Конкурс проводится в Бурятии во второй раз. В прошлом году победитель республиканского этапа Виктор Филиппов занял шестое место среди 19 участников, от призового места его отделили всего несколько секунд.
В Бурятии во второй раз выберут лучшего лесного пожарного
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