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Гусиноозёрск примет фестиваль православной культуры

Гусиноозёрск примет фестиваль православной культуры
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Селенгинского района
Мероприятие пройдёт в начале осени

3 сентября в православном приходе в честь иконы Божией Матери «Казанская» города Гусиноозёрск пройдёт I межрайонный фестиваль православной культуры «Традиции Святой Руси».

- Цель данного фестиваля заключается в духовном просвещении молодёжи и людей разных возрастов, объединение творческих людей и коллективов общей православной идеей и христианскими ценностями, здорового образа жизни, духовно-нравственного, патриотического воспитания молодёжи, - сообщает пресс-служба администрации Селенгинского района.

В празднике примут участие команды из трёх районов Бурятии: Кяхтинского, Джидинского и Селенгинского. В программе будут конкурс творческих коллективов, традиционные русские народные игры, выставка-ярмарка декоративно-прикладного искусства, конкурс-ярмарка «Русская православная кухня».

В ходе подготовки к фестивалю 23 июля на территории храма прошёл субботник. В нём приняли участие прихожане и дети воскресной школы. Добровольцы скосили траву, облагородили кустарники и цветники, собрали и вывезли мусор. В планах у организаторов фестиваля провести дополнительные субботники, чтоб полностью привести в порядок территорию. Всех желающих помочь ждут 30 июля.

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Гусиноозерск Селенгинский район Бурятия фестиваль православие христианство молодежь

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